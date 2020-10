BSR streikt am Dienstag – Abholtermine verschieben sich

BSR-Recyclinghöfe bleiben am 20. Oktober geschlossen -auch Sperrmülltermine finden in ganz Berlin nicht statt.

Heute streiken die Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung (BSR). Dadurch verschieben sich alle Abfuhrtermine für Hausmüll-, Bioabfall- und Wertstofftonnen in der gesamten Woche um einen Tag: Behälter die heute, Dienstag, 20. Oktober, einen regulären Abfuhrtermin gehabt hätten, werden am 21.Okrober geleert. Behälter mit regulärem Abfuhrtermin 21.Oktober leert die BSR am 22.Oktober usw… Den Freitagstermin am 23.Oktober fährt die BSR am Samstag, den 24.Obtober ab. Ab nächste Woche entleert die BSR dann wieder an den gewohnten Tagen.

BSR bleibt am Dienstag geschlossen

Außerdem bleiben heute alle 15 Berliner Recyclinghöfe ganztägig geschlossen. Die Annahme von Abfällen ist dort nicht möglich. Die BSR bittet darum, Anlieferungen unbedingt auf andere Tage zu verschieben.

Auch Sperrmüllabholungen finden heute nicht statt. Vereinbarte Termine, die für den heutigen Dienstag vereinbart wurden, können nicht eingehalten werden. Die BSR setzt sich mit den betroffenen Kunden in Verbindung, um Ersatztermine zu verabreden.

Darüber hinaus ist auch die mechanische Behandlungsanlagen in der Gradestraße heute den ganzen Tag geschlossen. Anlieferungen dafür müssen auf andere Tage verschoben werden..

Zum Streik selbst

Noch deutet sich in dem Tarifkonflikt deutet sich weiterhin keine schnelle Lösung an: Das Angebot der Arbeitgeberseite von 3,5 Prozent Lohnerhöhung lehnte die Gewerkschaft Verdi als zu niedrig ab. Sie fordern 4,8 Prozent mehr Geld fordern die Arbeitnehmervertretungen. Die dritte Verhandlungsrunde im Öffentlichen Dienst soll am 22- Oktober beginnen.

