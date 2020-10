The Walking Dead: World Beyond”: Eine andere Welt

Endlich ist es so weit. Der neue Serienableger von Erfolgsgarant „The Walking Dead“ startet auf Amazon Prime Video. Nach den erfolgreichen Serien aus dem Universum der Untoten, „The Walking Dead“ und „Fear the Walking Dead“, folgt jetzt für alle Serien-Fans „The Walking Dead: World Beyond“ von Co-Creator Scott M. Gimple und Matt Negrete, der sowohl Co-Creator als auch Showrunner ist. Nachdem erst kürzlich das Ende der beliebten Serie nach insgesamt elf Staffeln angekündigt wurde, können Fans also aufatmen.

Erste Generation

Zum Cast des Ablegers gehören Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston und Nico Tortorella. „The Walking Dead: World Beyond“ erzählt die Geschichte der ersten Generation, die in der Zombie-Apokalypse erwachsen wird: Einige werden zu Helden. Andere werden zu gefährlichen Gegenspielern. Letztendlich werden sie sich alle für immer verändern. Aufgewachsen und gefangen in ihrer Identität – im Guten und im Schlechten.

Kurzes Serienereignis

Zehn Jahre sind seit dem Ausbruch der Zombie-Pandemie vergangen. Dr. Leo Bennett (Joe Holt) forscht an einem Gegenmittel. Als er von einer Geschäftsreise nach New York nicht zurückkommt, machen sich seine Töchter Iris (Aliyah Royale) und Hope (Alexa Mansour) auf die Suche nach ihm. Und werden dabei von einigen ihrer Freunden begleitet. Auf dem Weg in das nicht weniger gefährlich gewordene Zentrum der Pandemie treffen sie auf Mitarbeiter einer mysteriösen Organisation, die etwas mit dem Verschwinden ihres Vaters zu tun haben könnten.

Die erste Staffel, die bereits am 2. Oktober gestartet ist, besteht aus zehn Folgen. Die Episoden starten wöchentlich exklusiv bei Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich, nur einen Tag nach US-Ausstrahlung. Eine zweite Staffel von „World Beyond“ wurde bereits bestätigt – und soll zeitgleich den Abschluss des damit zugegeben kurzen Serienereignisses werden.

Ach ja: Wir verlosen wieder Amazon-Gutscheine!!!

Datum: 9. Oktober 2020, Text: Redaktion, Bild: 2020 Amazon.com Inc., or its affiliates