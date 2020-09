Flughafen BER: S-Bahn startet vor dem Eröffnungstermin

Am 26. Oktober beginnt die Anbindung des BER mit der S9, drei Tage später folgt die S45.

In Abstimmung mit den Ländern Berlin und Brandenburg sowie mit der Flughafengesellschaft und dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) nimmt die S-Bahn einen sogenannten Vorlaufbetrieb zum Flughafen BER rund eine Woche vor dem offiziellen Eröffnungstermin auf. Zunächst fährt die S9 ab dem 26. Oktober bis zum 28. Oktober im 20-Minuten-Takt in den Hauptverkehrszeiten. Ab dem 29. Oktober fahren beide Flughafen-S-Bahnlinien (S9 und S45) im Vollbetrieb: Jeweils im 20-Minuten-Takt geht es bis zum BER-Bahnhof, teilt der VBB mit. Von dort aus sind es nur noch wenige Schritte bis zum BER-Hauptterminal.

Für Viele der erste Arbeitsweg

Der Flughafen BER ist für den öffentliche Publikumsverkehr zu diesem Zeitpunkt noch nicht geöffnet. Doch schon vor Inbetriebnahme des neuen Airports arbeiten dort viele Menschen. Um ihnen die Möglichkeit zu geben, zügig zu ihrem neuen Arbeitsplatz an der südöstlichen Berliner Stadtgrenze zu kommen, haben sich die Länder, die Flughafengesellschaft FBB und der VBB geeinigt, den S-Bahnverkehr einige Tage früher zu starten. Bislang ist der BER-Terminal nur mit Regionalbussen erreichbar.

Fahrpläne vor der Flughafeneröffnung

Für die drei Verkehrstage zwischen dem 26. und 28. Oktober wird es für den Abschnitt Flughafen BER T5 – Flughafen BER T1/2 einen Vorlaufbetrieb der Linie S9 während der Hauptverkehrszeiten (HVZ) geben: Zwischen 5.30 und 9 Uhr am Morgen und 14 und 18.30 Uhr am Nachmittag verkehren die Züge an diesen Tagen. Die Linie S45 wird weiterhin nur bis zum Bahnhof Flughafen BER T5 (ehemals Flughafen Berlin-Schönefeld) verkehren. Für den 29. Oktober und 30. Oktober wird es für den Abschnitt Flughafen BER T5 – Flughafen BER T1/2 einen Vollbetrieb der Linien S45 und S9 gemäß dem für die Verkehrstage Montag bis Freitag vorgesehenen Fahrplan geben. Ab der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober beginnt der Fahrplan mit dem durchgehenden Nachtverkehr. Die gesamte BER – Anbindung finden Interessierte unter: www.vbb.de/ber

Datum 30. September 2020, Text: red, Bild:Imagoo images / Hohlfeld