Gewusst wie – Berlin mag es bunt.

Sommer und Sonne in der City. Endlich Zeit, um zu entspannen und an der frischen Luft Energie zu tanken. Vielleicht bei einem Picknick im Grünen? Dabei sollten wir alle auch an das denken, was zu Hause in der Küche oder im eigenen Garten normal ist: leere Verpackungen nicht herumliegen zu lassen. Aluminium-Grillschalen, Getränkekartons, Plastikbecher & Co gehören in die orangen und gelben Wertstofftonnen. Ein kleiner privater Aufwand, der von großem Umweltnutzen ist.

Mit der neuen Website www.recycling-funktioniert.de startet die ALBA Berlin GmbH ab sofort mit einer eigenen Service-Webseite zum Thema Recycling und Kreislaufwirtschaft. Berlinerinnen und Berliner können hier viele spannende Fakten zum Recycling, zur richtigen Sortierung von Abfällen in der Wertstofftonne und anschauliche Grafiken rund um die Kreislaufführung abrufen. Die Seite soll für die Bedeutung der Abfalltrennung sensibilisieren und das Bewusstsein für die vielen Vorteile von konsequentem Recycling erweitern.

ALBA verdeutlicht auf der Webseite, wie ein umweltverträglicher Konsum von Verpackungen aussehen kann: Vermeiden, Sortieren und Verwerten. Dabei gibt es Tipps, unnötigen Abfall erst gar nicht entstehen zu lassen sowie genaue Listen, welche Verpackungen in welche Tonne gehören; Illustrationen verdeutlichen die Stoffkreisläufe bei der Verwertung. Zusätzlich können Nutzerinnen und Nutzer in einem interaktiven Schaubild den Weg des Abfalls in einer Sortieranlage von der Anlieferung bis zum Verlassen als Wertstoffballen verfolgen. Für Kinder bietet die Seite altersgerechte Anwendungen, die spielerisch die Sortierung von Abfällen nahebringen.

„Ich freue mich sehr, mit unserer neuen Webseite www.recycling-funktioniert.de jetzt an den Start zu gehen“, so Bernd-Rüdiger Worm, Geschäftsführer der ALBA Berlin GmbH. „Unser Auftrag ist nicht nur, für eine reibungslose Entsorgung im Stadtgebiet zu sorgen, sondern auch, den Bürgerinnen und Bürgern einen umfassenden Informationsservice zu bieten.“ Ziel des neuen Angebots ist es, Verbraucherinnen und Verbrauchern zu erinnern, dass erfolgreiches Recycling mit konsequenter Abfalltrennung beginnt.

Weitere Infos hier: www.recycling-funktioniert.de

Datum: 24. August 2020, Titelbild: Adobestock