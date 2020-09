Neue Doku auf Amazon Prime Video zeigt Kampf für Demokratie

Doku zeigt Missstände im US-Wahlsystem auf. Wir verlosen drei Amazon Prime Video-Gutscheine á 100 Euro.

Ein Film, der aktueller nicht sein könnte. Nur wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA untersucht der Dokumentarfilm „All in: The Fight for Democracy“ von Liz Garbus and Lisa Cortés das oftmals vernachlässigte Thema der Unterdrückung von Wählern in den Vereinigten Staaten (Voter Suppression). Der Film, der ab dem 13. September auf Amazon Prime Video zu sehen ist, kombiniert persönliche Erfahrungen mit aktuellem Aktivismus und historischen Erkenntnissen, um ein Problem aufzudecken, das die demokratische Grundordnung der Vereinigten Staaten von Anfang an untergraben hat.

Wähler-Unterdrückung

Aus der Perspektive und mit dem Fachwissen von Stacey Abrams, der ehemaligen Minderheitenführerin des Repräsentantenhauses von Georgia, bietet der Dokumentarfilm einen Insiderblick auf Gesetzgebung und Wahlhindernisse, die aktuell existieren – von denen die meisten US-Bürger aber nicht einmal wissen, dass sie eine Bedrohung für ihre Grundrechte darstellen. 2018 verlor die afro-amerikanische Demokratin hauchdünn gegen ihren Herausforderer, den Republikaner Brian Kemp. Eben dieser sorgte im Vorfeld der Georgia-Wahlen unter anderem dafür, dass 1,4 Millionen potenzielle demokratische Wähler als nicht wahlberechtigt eingestuft wurden. Am Ende unterlag Abrams mit 48,8 zu 50,3 Prozent der Stimmen.

Gespaltene Gesellschaft

Garbus and Cortés werfen aber nicht nur einen Blick auf diesen aktuellen Fall, sondern spannen einen Bogen zu den Anfängen der amerikanischen Wahlgeschichte, in der sich schon früh Tendenzen zu einer „Wähler-Unterdrückung“ ausfindig machen lassen. So habe Barack Obama beispielsweise knapp 50 Millionen neue Wähler an die Wahlurnen gelockt. Genau das versuchen die Republikaner laut den Machern seit Jahren wieder rückgängig zu machen. Die Doku ist ein Aufruf zum Wählen und zeigt einmal mehr, wie groß die Spaltung der Gesellschaft im Land der unbegrenzten Möglichkeiten heute ist.

