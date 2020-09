Nachhaltig Vermögen aufbauen mit der maßgeschneiderten Betreuung von Scalable Capital

Ob für eine gesicherte Altersvorsorge oder zur Erfüllung eines lang ersehnten Wunsches – es gibt viele Gründe, Vermögen nachhaltig anzulegen und aufzubauen. Hierbei hilft Deutschlands führende digitale Vermögensverwaltung Scalable Capital mit einem ausgezeichneten Kundenservice.

Anzeige

So funktioniert‘s: Drei Bausteine für einen sicheren Vermögensaufbau

Scalable Capital bietet privaten Anlegern zahlreiche Möglichkeiten, ihr Vermögen nachhaltig und breit diversifiziert aufzubauen. Dabei bieten drei essenzielle Bausteine der Vermögensverwaltung besondere Sicherheit: kosteneffiziente ETFs, Diversifikation und dynamisches Risikomanagement.

Kosteneffiziente ETFs werden basierend auf der Risikoneigung des Anlegers individuell zu einem Portfolio zusammengestellt. Dabei sorgt eine optimale Diversifikation für die höchstmögliche Stabilisierung des Portfolios, womit das Verlustrisiko in Bezug zur individuellen Risikoneigung gesetzt wird. Zudem wird das individuelle ETF-Portfolio stets überwacht und je nach Anlagestrategie angepasst. Spar- und Auszahlungspläne sind möglich, sowie eine kontinuierliche Optimierung des ETF-Anlageuniversums. Neu in der Vermögensverwaltung sind nachhaltige Anlagestrategien, sogenannte ESG-Portfolios. Hier investieren Anleger ausschließlich in Unternehmen, die besonders ökologisch, transparent und sozial arbeiten, also den ESG-Kriterien Envrionment (Umwelt), Social (Sozial) und Governance (gute Unternehmensführung) entsprechen. Sicherheit bietet hier eine fortlaufende Portfolioüberwachung und ein regelmäßiges Rebalancing. Ein persönlicher und maßgeschneiderter Kundenservice ist dabei für Anleger stets erreichbar.

Begegnung auf Augenhöhe: Kundennahes Beratungsangebot 1on1

Der Standort am Berliner Ku’damm gibt privaten Anlegern die Möglichkeit, Scalable Capital bei einem individuellen und kostenlosen Beratungstermin, persönlich kennenzulernen. Qualifizierte Kundenberater führen professionelle Gespräche über die finanzielle Ausgangslage und die Ziele des Anlegers. Zudem analysieren sie komplexe Vermögenssituationen und Gestaltungsmöglichkeiten für eine sichere Altersvorsorge. Gemeinsam mit dem Kunden wird eine passende Anlagestrategie erarbeitet und in das aktuelle Börsengeschehen eingeordnet. Nach Beantwortung aller Fragen erhalten potenzielle Anleger eine genaue Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse. Natürlich kann der Berater auch im Nachgang jederzeit wieder kontaktiert werden. Das Angebot richtet sich an Kunden, die mindestens 100.000 Euro investieren möchten

Umfassende Kundenbetreuung, ausgezeichneter Service

Trotz der digitalen Ausrichtung von Scalable Capital legt das Unternehmen größten Wert auf eine umfassende Kundenbetreuung. So können Anleger immer und überall ihr Portfolio anpassen und bei Bedarf den Service per Chat, Email oder Telefon kontaktieren. Zudem besteht in einigen Städten Deutschlands, darunter Berlin, die Möglichkeit, persönliche Beratungstermine zu vereinbaren. Für den umfangreichen Service wurde das Unternehmen bereits drei Mal in Folge mit der Bestnote des Capital-Magazins ausgezeichnet.

Um das Konzept von Scalable Capital kennenzulernen und sich in Sachen Vermögensaufbau weiterzubilden, haben potenzielle Anleger die Möglichkeit, an kostenlosen Online-Live-Seminaren und Infoabenden teilzunehmen. Dabei erklären Experten, wie die digitale Vermögensverwaltung funktioniert und gehen auf individuelle Fragen ein.

Datum: 24. August 2020