Gutscheinverlosung zur zweiten Staffel „The Boys“

Es gibt neue Folgen der Superhelden-Serie auf Amazon Prime Video. Wir verlosen passend dazu wieder drei Amazon Prime Video-Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro.

Früher hat man Rockstars und Schauspieler angehimmelt, doch diese Zeiten sind vorbei. Zumindest in der Welt, in der die Serie „The Boys“ spielt. Deren zweite Staffel startet am 4. September auf Amazon Prime Video. Diese Welt wird von Superhelden geprägt, allen voran von einer vom patriotischen Homelander (Antony Starr) angeführten Gruppe namens The Seven, die beim mächtigen Konzern Vought unter Vertrag steht.

Übermächtiger Gegner

Von der Öffentlichkeit für ihre Heldentaten gefeiert, missbrauchen die strahlenden Retter ihre Kräfte allerdings immer häufiger und bringen Unschuldige wie Hughies (Jack Quaid) Freundin in Gefahr. Dieser hat es sich in der ersten Staffel zur Aufgabe gemacht, dem Treiben der Seven ein Ende zu bereiten.

Bei einem derart übermächtigen Gegner kein leichtes Unterfangen. „Die Jungs“ starten dann auch im absoluten Chaos in die abgedrehte zweite Staffel: Sie sind auf der Flucht vor dem Gesetz, werden von den Superhelden gejagt und sind verzweifelt bemüht sich neu zu formieren, um zum Gegenschlag gegen Vought auszuholen. Hughie, Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) und Kimiko (Karen Fukuhara) sind untergetaucht und versuchen sich an ihr neues Leben zu gewöhnen, Butcher (Karl Urban) ist verschwunden. Starlight (Erin Moriarty) muss ihren Platz in „The Seven“ finden, während Homelander (Antony Starr) sich zum Ziel setzt, die vollständige Kontrolle zu übernehmen.

Eine neue Bedrohung

Seine Machtposition wird jedoch durch eine neue Superheldin in der Reihe der Supes bedroht: Stormfront (Aya Cash) kennt sich mit Social Media aus und verfolgt eine ganz eigene Agenda. Als wäre das nicht genug, taucht mit einer Gruppe Superschurken eine neue Bedrohung auf der Bildfläche auf und schlägt Wellen. Vought versucht derweil aus der Paranoia der Nation bestmöglich Kapital zu erwirtschaften. Ab dem 4. September wird wöchentlich eine der neuen acht Folgen veröffentlicht.

Pünktlich zum Staffelstart verlosen wir drei Gutscheine à 100 Euro. Viel Glück!

Datum: 2. September 2020, Text: red., Bild:2020 Amazon.com Inc., or its affiliates