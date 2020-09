Gewinnspiel: Mit Bonovo Tours ins traumhafte Lappland!

Polarlicht-Zauber im Wintermärchen – Begeben Sie sich mit den Reise-Experten von Bonovo Tours auf eine exklusive Reise ins finnische Lappland! Jetzt teilnehmen und gewinnen!

Exklusiv & sicher: Mit Bonovo Tours Deutschland und Europa entdecken! Unvergessliche Erlebnisse an bezaubernden Orten: Erleben Sie die schönsten Urlaubsziele in Deutschland und Europa mit den Reise-Experten von Bonovo Tours.

Bonovo Tours – Höchste Qualität und bester Service seit 85 Jahren

Bonovo Tours blickt auf eine langjährige und erfolgreiche Geschichte zurück. Die Reiseexperten entwickeln bereits seit den 30er Jahren mit viel Engagement und Gespür für das Besondere Reisen, die allen Bedürfnisse an einen komfortablen und ereignisreichen Urlaub gerecht werden. Die Sicherheit und Gesundheit der Kunden stehen dabei, nicht erst seit der Corona-Pandemie, an erster Stelle. Unter Berücksichtigung aller geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorschriften hat das Bonovo-Team für seine Urlaubsreisen umfassende Maßnahmen zum Schutz seiner Gäste getroffen, um eine unbeschwerte Reisezeit an Bord der Reisebusse und am Urlaubsort zu ermöglichen. Fragen zum Sicherheitskonzept beantworten die Mitarbeiter jederzeit gerne telefonisch oder per Mail.

Gewinnspiel: Finnland-Reise, Reisegutscheine und Tagesreisen zu gewinnen!

Die Leser vom Berliner Abendblatt haben die einmalige Chance exklusive Reisen und weitere großartige Preise zu gewinnen! Als Hauptpreis winkt eine Reise für 2 Personen ins finnische Lappland! Die glücklichen Gewinner*innen können sich zudem auf spannende Tagesreisen, viele Reisegutscheine und weitere kleine Überraschungen freuen. Alle Gewinne und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.bonovo-tours.de. Jetzt teilnehmen und gewinnen!

Bonovo Tours: Begeisterung für außergewöhnliche Reisen

Ganz gleich ob Tagestour, Rundreise oder Städtetrip: Die Experten von Bonovo-Tours achten bei der Auswahl der Reiseroute auf jedes Detail. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, überraschend-schöne Erlebnisse und anspruchsvolle Hotels gehören zu den Bonovo-Qualitätsmerkmalen. Die Reise-Spezialisten arbeiten mit erfahrenden Reiseleitern zusammen, die mit ihrem Insider-Wissen jede Reise zu einem authentischen Erlebnis machen. Fordern Sie jetzt unseren Katalog an oder informieren Sie ich auf unserer Website über die besten Angebote 2020/21.

Bonovo Tours kommt in Ihre Nähe!

Bonovo Tours geht auf große Berlin-Tour*. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich persönlich beraten. Natürlich können Sie auch direkt vor Ort am Gewinnspiel teilnehmen. Wir freuen uns auf Sie.

Samstag, 05.09.: Einkaufzentrum Rathaus Steglitz

Sonntag, 06.09.: Ausflugsziel Potsdam

Samstag, 12.09.: Clayallee Zehlendorf

Sonntag, 13.09.: Ausflugsziel Wannsee/Gatow

Samstag, 19.09.: Einkaufzentrum Rathaus Spandau

Sonntag, 20.09.: Tegel Seeterrassen

Freitag, 26.09.: Wilmersdorf Arkaden

Samstag, 27.09.: Reinickendorf Arkaden

* Unter Vorbehalt; witterungsbedingte Absagen sind möglich.

Bonovo Tours – Bon Voyage

Telefon: 030 – 992 88888 0

E-Mail: mail@bonovo-tours.de

Homepage: bonovo-tours.de

Datum: 2. September 2020, Bilder: Bonovo Tours/varenyk – stock.adobe.com