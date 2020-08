Verlosung zum Film: Knives out – Mord ist Familiensache

“Knives out” startet am 2. September auf Amazon Prime Video. Wir verlosen drei Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro.

Eine extravagante Familie, ein charmant-mysteriöser Ermittler und zahlreiche überraschende Wendungen. Das verspricht „Knives out – Mord ist Familiensache“, eine scharfsinnig-humorvolle Hommage an die Krimiklassiker von Agatha Christie, die ab dem 2. September exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen ist.

Rätselraten beginnt

Und darum geht’s: Harlan Thrombey (Christopher Plummer) ist tot! Und nicht nur das – der renommierte Krimiautor und Familienpatriarch wurde auf der Feier zu seinem 85. Geburtstag umgebracht. Dabei sieht zunächst alles nach einem Suizid aus. Und natürlich wollen weder die versammelte exzentrische Verwandtschaft noch das treu ergebene Hauspersonal etwas gesehen haben. Ein Fall für Benoit Blanc (Daniel Craig) also.

Der lässig-elegante Kommissar beginnt seine Ermittlungen und während sich sämtliche anwesenden Gäste alles andere als kooperativ zeigen, spitzt sich die Lage zu und das Misstrauen untereinander wächst. Ein komplexes Netz aus Lügen, falschen Fährten und Ablenkungsmanövern muss durchkämmt werden, um die Wahrheit hinter Thrombeys vorzeitigem Tod zu enthüllen. An Blancs Seite erweist sich Thrombeys Krankenpflegerin Marta als vertrauensvolle Hinweisgeberin. Und auch die anderen Familienmitglieder werden im Laufe des Films immer auskunftfreudiger. Wer aber glaubt, den Mörder überführt zu haben, wird alsbald auf eine andere Fährte gelockt.

Überzeugende Darsteller

Daniel Craig zeigt als sympathisch-blasierter Detektiv in dem von Rian Johnson geschriebenen und verfilmten Werk einmal mehr, dass er weitaus mehr kann als nur 007. Und auch die anderen Darsteller, von Chris Evans über Toni Collette bis hin zu Jamie Lee Curtis, können in der Komödie überzeugen. „Knives out“ erschien am 2. Januar in den deutschen Kinos und konnte die Kritiker mit einem Mix aus Humor und Krimi und seiner Besetzung überzeugen.

Hier geht’s zur Verlosung. Viel Glück!

Datum: 27. August 2020, Text: red., Bild: Universum Film/Filmplakat/2020 Amazon.com Inc., or its affiliates