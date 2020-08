Grüne Woche 2021 nur für Branchenvertreter

Die Berliner Agrar- und Verbrauchermesse Grüne Woche findet im kommenden Jahr wegen der Corona-Pandemie ohne Privatbesucher statt.

In diesem Jahr konnte die Grüne Woche noch wie gewohnt stattfinden, war die Corona-Pandemie im Januar doch noch kein Thema in Berlin. Im kommenden Jahr aber, das kündigten die Veranstalter nun bereits an, wird die Messe ohne Privatbesucher stattfinden. Die Agrar- und Verbrauchermesse wird dann zum reinen Branchentreff.

Erlebnischarakter fehlt

„Angesichts der aktuellen Situation werden wir das Konzept für die Internationale Grüne Woche im kommenden Jahr anpassen und uns auf das Angebot für das Fachpublikum konzentrieren”, sagte Grüne-Woche-Chef Lars Jaeger am 20. August. In Zeiten der Pandemie könne die Messe ihren Besuchern nicht den gewohnten Erlebnischarakter anbieten. „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen würden das Messeerlebnis zu stark beeinträchtigen”, so die Initiatoren.