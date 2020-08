Verlosung: Verlorene Herzen

Amazon Prime Video zeigt „Chemical Hearts”. Wir verlosen in dieser Woche wieder drei Gutscheine á 100 Euro.

Der siebzehnjährige Henry Page (Austin Abrams) war noch nie verliebt. Er hält sich zwar für einen Romantiker, aber die Art von einmaliger Liebe im Leben, die er sich erhofft hat, hat er noch nicht gefunden. Kein Herzklopfen, keine schlaflosen Nächte, keine großen Gefühle. Dann, am ersten Tag des Abschlussjahrs, trifft er die Austauschschülerin Grace Town (Lili Reinhart), und es scheint, dass sich all das bald ändern wird.

Tragisches Geheimnis

Als Grace und Henry ausgewählt werden, gemeinsam an der Schulzeitung zu arbeiten, wird er sofort von der mysteriösen Neuen angezogen. Und das, obwohl oder gerade, weil sie nicht gerade das typische Highschool-Mädchen ist. Sie trägt übergroße Jungsklamotten, humpelt auf einem Bein und benötigt einen Stock beim Gehen. Auch wenn sie ihn anfangs abweist, kommen sich die beiden näher. Als er das herzzerreißende Geheimnis erfährt, das ihr Leben und sie selbst nachhaltig verändert hat, verliebt er sich umso mehr in sie – oder zumindest in die Person, für die er sie hält. Doch kann es überhaupt ein Happy End für die beiden geben?

Nach einer Romanvorlage

„Chemical Hearts“ ist seit dem 21. August bei Amazon Prime Video zu sehen. Der Film basiert auf dem Jugendbuch „Our Chemical Hearts“ (in der deutschen Übersetzung: Verlorene Herzen) von Krystal Sutherland, das im Jahr 2016 veröffentlicht wurde. Regie führte Richard Tanne, der sein Filmspieldebüt im Jahr 2016 feierte. In „Southside With You“ befasste er sich mit dem ersten Date von Barack und Michelle Obama im Jahr 1989.

Tanne kennt sich also aus mit der Verfilmung von außergewöhnlichen Liebesgeschichten. Hauptdarstellerin Lili Reinhart ist vor allem durch ihre Rolle der Betty Cooper in der Teenie-Mystery-Serie „Riverdale“ bekannt. Austin Abrams trat bislang vor allem in Nebenrollen auf.

Datum: 20. August 2020, Text: red.,Bild: 2020 Amazon.com Inc., or its affiliates