Geldanlage: Einzelaktien sind ein Spiel mit dem Feuer

Investitionen in Einzelaktien können schnell die gesamte Vermögensplanung – und damit die Erfüllung finanzieller Ziele – in Schieflage bringen. Das zeigte zuletzt der Fall Wirecard. Wir zeigen Ihnen, wie es besser geht.

Anzeige

Noch im Juni lagen die Kursziele für Wirecard bei 270 Euro pro Aktie. Wenige Tage später war das Unternehmen quasi über Nacht wertlos. Den Schaden haben die Anleger – vor allem Privatanleger, die in Form von Einzelaktien in das Unternehmen investiert haben und jetzt mit leeren Händen dastehen. „Wirecard zeigt, wie problematisch eine Investition in Einzelaktien sein kann“, so Robert Dietz, Niederlassungsleiter der Quirin Privatbank in Berlin. „Wenn Analysten, Wirtschaftsprüfer und Finanzaufsicht ein solches Desaster nicht kommen sehen, wie soll das jemals ein Privatanleger schaffen?“

Was sich wie ein schlechter Wirtschaftskrimi liest, könnte zudem ein schwerer Schlag für die sich ohnehin zögerlich entwickelnde Aktienkultur in Deutschland sein, fürchten Experten. „Ich bin da etwas zuversichtlicher“, erklärt Dietz. „Im besten Falle könnte das Ganze auch eine gute Seite haben. Vielleicht hört damit das weit verbreitete Investieren in vermeintlich vielversprechende Einzeltitel nun doch mal auf.“

Besser als die Investition in Einzelaktien ist es, das eigene Vermögen breit gestreut anzulegen. So investiert beispielsweise die Quirin Privatbank in unterschiedliche Branchen und Regionen weltweit, insgesamt in mehr als 10.000 Unternehmen. „Bei einer solchen Vermögensstruktur fällt ein Totalausfall wie Wirecard im Portfolio gar nicht auf,“ so Dietz weiter. „Und es lassen sich solide Renditen erzielen – im langfristigen Mittel liegt die Rendite bei einem breit gestreuten 100%igen Aktieninvestment bei durchschnittlich 7 Prozent per anno.“

TIPP: Sie sind unsicher, ob Ihr Vermögen optimal angelegt ist? Dann stellen Sie es auf den Prüfstand – mit dem kostenlosen Vermögens-Check der Quirin Privatbank AG.

Zum Vermögens-Check

Datum: 17. August 2020