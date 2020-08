Berlin-Pankow: Spannender Spaziergang über den Jüdischen Friedhof

Pankows Bezirksbürgermeister lädt am 23. August zum Frauenspaziergang nach Weißensee ein

Der nächste Kiezspaziergang führt auf den Jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee zu den Gräbern von Frauen, die sich zu Lebzeiten für das Wohl Anderer engagierten und Bleibendes hinterließen. Der Spaziergang startet am 23. Augus, 10 Uhr, und wird circa zwei Stunden dauern. Treffpunkt ist der Haupteingang in der Herbert-Baum-Straße 45.

Finanzielle Schwierigkeiten

Der Weg führt unter anderem vorbei an den Gräbern von Schriftstellerinnen und Autorinnen wie Else Eisler, Else Ury, Angelika Schrobsdorf oder Lina Morgenstern. In ihrer Familie nach den Gesetzen des jüdischen Glaubens erzogen, begann sie ihr soziales Engagement 1848 mit der Gründung des Pfennigvereins zur Unterstützung armer Schulkinder.

Nachdem ihr Ehemann Theodor Morgenstern, den sie 1854 geheiratet hatte, in finanzielle Schwierigkeiten geraten war, begann sie 1857 damit, Kinderbücher zu schreiben, um so den Unterhalt der Familie zu sichern. Im Jahr 1859 kam die gemeinsame Tochter Olga zur Welt.



Lina Morgenstern

Im selben Jahr gründeten Lina Morgenstern und Adolf Lette den Berliner Frauen-Verein zur Beförderung der Fröbel’schen Kindergärten, um so gegen das seit 1851 in Preußen geltende Kindergartenverbot anzugehen und die Kindergartenidee von Friedrich Fröbel zu befördern. Von 1861 bis 1866 war sie Vereinsvorsitzende; in diese Zeit fällt die Eröffnung von acht Kindergärten und einer Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen.

Bewährte Rezepte

Im Vorfeld des Preußisch-Österreichischen Krieges 1866 entwickelte Lina Morgenstern den Vorschlag, die drohenden sozialen Konsequenzen des Krieges durch die Einrichtung von Großküchen und die Ausgabe von Mahlzeiten zum Selbstkostenpreis zu mildern. Die erste Volksküche wurde am 4. Juli 1866 eröffnet. Auch diese Initiative begleitete sie schriftstellerisch – 1868 wurde ihr Buch über die Volksküchen veröffentlicht, das auch in diesen erprobte und bewährte Rezepte aufführte. Später entstand daraus das Illustrierte Universal-Kochbuch.

Lina Morgenstern setzte ihr soziales Engagement fort. 1868 folgte die Gründung einer Akademie zur Fortbildung junger Damen/Akademie zur wissenschaftlichen Fortbildung für Damen, 1869 die eines Kinderschutzvereins. Bei Ausbruch des Deutsch-Französischen Kriegs 1870 nahm die im Volksmund Suppenlina genannte Lina Morgenstern die Versorgung der durch Berlin reisenden Soldaten in Angriff und richtete eine Feldpoststelle ein.

Vermögen verloren

Zudem gründete sie 1873 den Berliner Hausfrauenverein, der zehn Jahre später einging. Dadurch verlor Lina Morgenstern fast ihr ganzes Vermögen. Seit 1874 gab sie die Deutsche Hausfrauen-Zeitung heraus, die sie über 30 Jahre betreute. Im September 1876 war sie mit dem Thema „Frauenwirken auf sozialem und volkswirthschaftlichem Gebiet“ eine der Referentinnen auf dem 9. allgemeinen deutschen Frauentag in Frankfurt am Main.

1896 organisierte sie zusammen mit Minna Cauer den Internationalen Kongress für Frauenwerke und Frauenbestrebungen im Roten Rathaus in Berlin und wurde 1897 Vorstandsmitglied der Deutschen Friedensgesellschaft.

Am 16. Dezember 1909 starb Lina Morgenstern in Berlin.

Die Wege auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee sind nicht barrierefrei, Kinderwagen und Hunde dürfen nicht auf den Friedhof. Männer müssen beim Besuch des Friedhofs eine Kopfbedeckung tragen. Am Eingang werden leihweise Kippas zur Verfügung gestellt. Die Veranstaltung findet unter Beachtung der coronabedingten Maßnahmen statt.

Da die Teilnahme an diesem Rundgang begrenzt ist, wird um Anmeldung unter

030-90295 2305

oder an

heike.gerstenberger@ba-pankow.berlin.de

gebeten.

Weitere Informationen und Termine der Kiezspaziergänge finden Sie auf der Internetseite des Bezirksamtes Pankow.