Amazon Prime Verlosung: Das härteste Rennen

Amazon Prime Video zeigt „World’s Toughest Race“. Wir verlosen drei Amazon Prime Gutscheine á 100 Euro.

Dieser Tage feiert das neue Abenteuer-Format „World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji“ seine Premiere bei Amazon Prime Video. Die Show folgt 66 Teams aus 30 Ländern, die in der ultimativen Expedition elf Tage lang ununterbrochen gegeneinander antreten – über Hunderte von Kilometern hinweg im unwegsamen Gelände auf Fidschi, inmitten von Bergen, dem Dschungel und dem Ozean.

671 Kilometer über die Insel

Moderiert wird das Rennen von Bear Grylls, Mark Burnett ist der Executive Producer der Amazon Original Serie. Edward Michael Grylls alias Bear Grylls ist ein britischer Dokumentarfilmer, Abenteurer, Moderator und Survival-Ausbilder. Bekanntheit erlangte er vor allem durch die Serie „Ausgesetzt in der Wildnis“. In seiner neuen Show geht es nicht minder abenteuerlich zu. Dabei kämpfen die 330 Teilnehmer in Fünferteams – davon jeweils vier aktive Teilnehmer und ein assistierendes Crew-Mitglied – darum, das Rennen zu beenden. Um die Hindernisse und Aufgaben zu bewältigen, ist vor allem eines gefragt: Teamwork.

Doch die größte Herausforderung sind nicht die Mitstreiter, sondern die unerbittlichen 671 Kilometer durch das Gelände, die zwischen allen Teilnehmern und der Ziellinie liegen. Produziert wurden die insgesamt zehn Folgen bereits im vergangenen Herbst, also vor dem Corona-Ausbruch. Prime-Mitglieder weltweit können den Teilnehmern dabei folgen, wie sie an die Grenzen der körperlichen und geistigen Ausdauer geraten und diese überwinden müssen.

In der Originalversion

Die Teilnehmer kommen dabei nicht nur aus allen Teilen der Welt, sondern auch aus unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten. Die Abenteuer-Show ist ab sofort bei Amazon Prime Video verfügbar. Eine Synchronisation der von MGM in Zusammenarbeit mit Amazon Studios produzierten Folgen gibt es nicht, auf Wunsch lassen sich bei der englischsprachigen Originalversion aber deutsche Untertitel einblenden.

Datum: 13. August 2020, Text: red., Bild: 2020 Amazon.com Inc., or its affiliates