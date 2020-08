Berlin-Reinickendorf: BSR eröffnet Gebrauchtwarenkaufhaus

In der “NochMall” werden gut erhaltene Gegenstände wiederverwertet. Geplant sind Mitmach-Veranstaltungen rund um das Thema Nachhaltigkeit.

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) hat jetzt in Reinickendorf ihr neues Gebrauchtwarenkaufhaus „NochMall“ eröffnet. Im Shop in der Auguste-Viktoria-Allee 99 werden montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr gut erhaltene Gegenstände verkauft, die auf diese Weise ein zweites Leben bekommen.

Unter dem Motto „Re-Use statt Wegwerfen“ will die BSR einen Beitrag für eine „Zero-Waste-Stadt“ (“Null-Abfall-Stadt”) Berlin leisten. Nach der feierlichen Eröffnung durch Umweltstaatssekretär Stefan Tidow, Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU), „SIRPLUS“-Gründer Raphael Fellmer und die BSR-Vorstandsvorsitzende Stephanie Otto, gingen die ersten Besucher in der „NochMall“ auf Entdeckungstour. Die dort angebotenen Gebrauchtwaren werden derzeit auf den Recyclinghöfen Hegauer Weg und Lengeder Straße gesammelt oder von Bürgern direkt in der „NochMall“ abgegeben,teilt die BSR mit.

Nachhaltiger Konsum in der Auguste-Viktoria-Allee

Die BSR-„NochMall“ möchte laut BSR jedoch mehr sein als nur ein weiteres Kaufhaus für Gebrauchtwaren. Vielmehr soll sie die Aufmerksamkeit auf alle Angebote für nachhaltigen Konsum unterstützen. BSR-Chefin Stephanie Otto: „Die ‚NochMall‘ soll zu einem Erlebnisort für Nachhaltigkeit werden. Neben dem Stöbern und Entdecken von gutem Gebrauchten, werden wir hier auch Repair-Cafés und Upcycling-Workshops durchführen. Außerdem soll es Diskussionsveranstaltungen zum Thema Wiederverwendung und Pop-Up-Stores für nachhaltige Produkte geben.”

Reinickendorfs Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU): „Ich freue mich sehr, dass die BSR gerade Reinickendorf als Standort gewählt hat. Dies ergänzt hervorragend die großen Anstrengungen unseres Bezirks, im täglichen Leben nachhaltig zu wirken. Ich erinnere daran, dass das Bezirksamt nur noch Veranstaltungen genehmigt, die auf Einweg-Plastikgeschirr verzichten, oder an unseren Kooperationsvertrag mit den Stadtwerken für großflächige Photovoltaik-Anlagen auf drei Reinickendorfer Schulgebäuden.

Datum: 11. August 2020, Text: Redaktion, Bild: Steffen Siegmund (BSR)