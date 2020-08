Berlin-Hellersdorf: Klassik in der Arena

Große klassische Werke sind im Konzert des Rundfunk-Sinfonieorchesters in den Gärten der Welt zu erleben.

Am 29. August eröffnet das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB) mit einem Open-Air-Konzert in der Arena der “Gärten der Welt” seine diesjährige Konzert-Saison. Unter Einhaltung der Hygieneauflagen und Abstandsregeln können Besucher ab 19.30 Uhr dieses Klassik-Highlight auf der Bühne der Arena genießen. Unter der Leitung des Chefdirigenten Vladimir Jurowski werden Werke von Richard Strauss und Ludwig van Beethoven gespielt, dessen Geburtstag sich 2020 zum 250. Mal jährt. Tickets sind ab sofort online erhältlich.

Endlich wieder Publikum

„Die Begegnung mit dem Publikum liegt unseren Musikern sehr am Herzen. Deswegen freuen wir uns, endlich wieder auf unsere Konzertbesucher zu treffen – und das an einem Ort, der für kulturelle Vielfalt steht und somit unsere bunten und facettenreichen Programme widerspiegelt“, sagt RSB-Orchesterdirektorin Clara Marrero,

Die „Metamorphosen“ für 23 Solostreicher von Richard Strauss entstanden kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs und spiegeln damit die damalige Krisenzeit wider. Im Mittelpunkt des Konzerts steht aber Jubilar Ludwig van Beethoven. Erez Ofer, Erster Konzertmeister des RSB, wird die Violinromanzen Nr. 1 G-Dur und Nr. 2 F-Dur erklingen lassen, gefolgt vom Finale mit Beethovens Erste Sinfonie in C-Dur.

Schutzmaßnahmen beachten

Der Konzertabend findet unter Beachtung der Vorgaben des Berliner Senats zur Eindämmung des Coronavirus statt. Maximal zwei Personen können nebeneinander sitzen. Zu allen anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Alle Kontaktdaten werden am Einlass erfasst, daher bitte frühzeitig am Veranstaltungsort erscheinen.

Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro pro Person, die Tickets sind online und an den Kassen in den „Gärten der Welt“ erhältlich. Der Einlass ist ab circa 18 Uhr geöffnet, teilen die Veranstalter mit.

Zum Eingang Nord in der Eisenacher Straße gelangen Besucher mit der S7, Bahnhof Marzahn oder über die U-Haltestelle Hellersdorf und per Bus 195. Die Seilbahn fährt an diesem Abend nur bis 19 Uhr.

Datum: 9. August 2020