Bis Juni 2022 wird die Pankower Grünanlage umfassend saniert und aufgewertet.

In der letzten Juliwoche begannen die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Einsteinparks und des angrenzenden Platzes an der Storkower Straße. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Juni 2022 andauern. Die Maßnahme wird mit Mitteln der Städtebauförderung aus dem Programm Nachhaltige Erneuerung realisiert.

Erinnerungsort und Treffpunkt

Der Einsteinpark ist die grüne Lunge des Mühlenkiezes. Er wird von Wohnblöcken, einer Kita, einer Grundschule und einer Senioren­wohn­anlage begrenzt. Als gestalteter Park mit alten Bäumen und großer Wiesenfläche wurde er 1998 eingeweiht und ist seitdem ein beliebter Treffpunkt.

Der Spielplatz musste jedoch gesperrt werden und an vielen Stellen fehlt es an Ausstattung. Der Einsteinpark soll wieder zu einer attraktiven und sicheren Grünanlage für Menschen jeden Alters werden. Deshalb wird er behutsam aufgewertet, der Spielplatz wird komplett erneuert.

Die zentrale Wiesenfläche und der Altbaumbestand bleiben erhalten und werden weiterentwickelt. Auch die kaum wahrnehmbare, überwachsene Platzfläche zwischen Einsteinstraße und Storkower Straße soll als Treffpunkt mit Erinnerungsort gestaltet werden.

Großer Modernisierungsbedarf

Die Randbereiche des Parks sind durch hohe Hecken kaum einsehbar. Die Wege sind durchwurzelt und insbesondere für Senioren schwer passierbar. Die wenigen Sitzbänke sind teilweise beschädigt. Die Haupt­wegeverbindung in Nord-Süd-Richtung zwischen der Paul-Lincke-Grundschule am Pieskower Weg und der zukünftigen Kita in der Storkower Straße 56 ist unbeleuchtet und endet an einer Böschung. Die dazugehörige Treppen­anlage liegt außerhalb des Blickfeldes nach Osten versetzt und ist ebenfalls schadhaft.

Am Tag der Städtebauförderung 2018 und 2019 brachten die Anwohner ihre Anregungen und Wünschen ein. Diese wurden bei den Plänen für die Neugestaltung berücksichtigt.

Die Maßnahmen

Schwerpunkte der Aufwertung sind die barrierefreie Erneuerung der Wegeflächen sowie die Schulwegsicherung zur Paul-Lincke-Grundschule und zu den Kitas: Die Nord-Süd-Achse wird als vier Meter breiter, beleuchteter Geh- und Radweg ausgebaut.

Unerwünschter Aufwuchs in Grünflächen und Beeten wird gerodet; neue Pflanzflächen kommen hinzu. Parkbänke und Liegemöbel sowie Sitzmauern und Schach- beziehungsweise Backgammontische werden ergänzt. In einem halbschattigen Bereich entsteht eine Sportstrecke zur Schulung der Motorik.

Der Spielplatz erhält neue Angebote für jüngere und ältere Kinder,unter anderem ein großes Kletterelement mit verschiedenen Ebenen, einen Rutschenturm, ein Klettergerät für die Kleinen und Drehfiguren in Anlehnung an die vorhandene. Die große Drehscheibe soll hierher versetzt werden. Auch das Kunstwerk zum Namensgeber “Albert und Einstein” auf der Wiesenfläche wird restauriert.

Alle Bürger können sich während der Maßnahme gerne im vor Ort eingerichteten Baustellenbüro über den Baufortschritt informieren.

Datum: 7. August 2020, Text: Redaktion, Bilder: Anka Stahl