Karstadt-Schließungen: Vier Berliner Häuser sind gerettet

Die Karstadt-Filialen im Ringcenter (Lichtenberg), an der Müllerstraße (Wedding), am Tempelhofer Damm (Tempelhof) und in der Wilmersdorfer Straße (Charlottenburg) bleiben geöffnet.

Darauf haben sich das Land Berlin, die Galeria Karstadt Kaufhof GmbH und das Immobilien-Unternehmen Signa verständigt. Im Rahmen des Gesamtpakets wurden Mietlaufzeiten zwischen drei und zehn Jahren vereinbart. Betriebsbedingte Kündigungen für diese Standorte sind für die jeweilige Betriebsdauer ausgeschlossen. Das Unternehmen wird bei langfristiger Standortsicherung rund 45 Millionen in die vier Standorte zur Weiterentwicklung, Modernisierung und Stabilisierung investieren, heißt es aus Senatskreisen.

Dennoch werden die Filialen im Lindencenter in Hohenschönenhausen und in den Gropius-Passagen in der Gropiusstraße schließen. Der Standort an der Gorkistraße Tegel wird nicht öffnen. Das sei “bedauerlich für die Kieze und die Mitarbeiter”. Die Verhandlungen zur Rettung des ebenfalls von einer Schließung bedrohten Karstadt Sport an der Joachimsthaler Straße in Charlottenburg sind noch nicht abgeschlossen.

Stellenabbau verhindert

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) erklärte: “Für Berlin und für viele Beschäftigte bei Galeria Karstadt Kaufhof ist das nach den bisher geplanten Schließungen und dem damit verbundenen Stellenabbau und den negativen Auswirkungen auf die Versorgung und die Einkaufsqualität in den betroffenen Stadtbereichen ein großer Erfolg.”

Bürgermeisterin und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne): „Berlin hat um die bedrohten Standorte und Arbeitsplätze hart gekämpft. Mit der Vereinbarung haben wir ein gutes Gesamtpaket und ein starkes gemeinsames Committment für Berlin erreicht: Sicherung von Standorten, die für die jeweiligen Bezirke eine wichtige Ankerfunktion haben und der Erhalt von Arbeitsplätzen sowie Investitionen in die Modernisierung des Unternehmens.”

Datum: 3. August 2020, Text: Redaktion, Bild: imago images/Sabine Gudath