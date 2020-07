Jannik Schümann und Luna Wendler als tragisches Paar

Was, wenn du die Liebe deines Lebens triffst und weißt, dass dir nur wenig Zeit bleibt? Die 18-jährige Jessica ist jung, liebt das Leben und hat Aussichten auf eine vielversprechende Zukunft, als sie sich eines Tages Hals über Kopf in Danny verliebt. Er ist gut aussehend, charmant und selbstbewusst, doch hinter der perfekten Fassade liegt ein dunkles Geheimnis.

Und schon bald muss Jessica einsehen, dass es die gemeinsame Zukunft, von der sie geträumt hat, so nicht geben wird. Doch eines ist für sie klar: Sie glaubt an diese Liebe und an Danny. Und sie wird für beide kämpfen. Denn am Ende kommt es nicht darauf an, wie lange man geliebt hat, sondern wie tief.

Wahre Geschichte

Nach dem gleichnamigen Sensationsroman von Jessica Koch wird auf Amazon Prime Video die wahre Geschichte einer unvergleichlichen Liebe erzählt. Jessica Koch begann bereits in der Schulzeit damit, kürzere Manuskripte zu schreiben, reichte diese aber nie bei Verlagen ein. Anfang 2016 erschien dann schließlich ihr Debütroman „Dem Horizont so nah“. Das Buch belegte wochenlang Platz 1 der Bestsellerlisten und kam schließlich 2019 europaweit in die Kinos.

Mit „Dem Abgrund so nah“ und „Dem Ozean so nah“ erschienen im Laufe des Jahres 2016 die Teile zwei und drei der sogenannten „Danny-Trilogie“. Sie erzählt darin ihre ganz persönliche Geschichte. Mit 18 Jahren verliebte sie sich in Danny Taylor, einen gut aussehenden und erfolgreichen Kickboxer und Model. Hinter seiner nach außen hin perfekten Fassade steckte jedoch eine zutiefst tragische Geschichte. Ihre Erfahrungen mit ihrer ersten großen Liebe hat Koch in mehreren Büchern verarbeitet.

Bekannte Gesichter

In der Verfilmung übernehmen Jannik Schümann („Charité“, „9 Tage wach“) und Luna Wendler („Auerhaus“, „Das schönste Mädchen der Welt“) die Hauptrollen. In Nebenrollen sind Luise Befort als Dannys beste Freundin und Mitbewohnerin sowie Denis Moschitto und Frederick Lau als Kickbox-Trainer zu sehen. Schümann hat sich für den Film extra viel Muskelmasse antrainiert.

Luna Wendler erhielt für ihre Darstellung von Jessica im vergangenen Jahr den Bayerischen Filmpreis. Der Film ist aktuell exklusiv auf Amazon Prime Video zu sehen.

Datum: 31. Juli 2020, Text: Redaktion, Bild: 2020 Amazon.com Inc.