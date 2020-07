Beim Linksabbigen rast ein SUV in eine Menschengruppe vor dem Bahnhof Zoo. 60 Einsatzkräfte vor Ort – drei Schwerverletzte mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Am frühen Sonntagmorgen kam es am Berliner Hardenbergplatz zu einem schweren Verkehrs-Crash bei dem drei Menschen schwer verletzt wurden. Aus der Joachimsthaler Straße kommend, wollte ein 24-jähriger Fahrer gegen 7.20 Uhr mit seinem schwarzen Mercedes-SUV nach links in die Hardenbergstraße in Richtung Charlottenburg einbiegen. Da er die Spur aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nicht halten konnte, kollidierte er mit seinem Wagen an einem Ampelmast, kam von der Fahrbahn ab und raste mit dem schwarzen SUV auf den Vorplatz des Bahnhofes.

Großes Rettungsgaufgebot

Dort fuhr er in eine Menschengruppe und erfasste sieben Personen. Drei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Eine Person, die direkt unter den Wagen geriet, musste befreit und vor Ort reanimiert werden. Außerdem wurden 17 Personen, die die Szene beobachteten und unter Schock standen, seelsorgerisch betreut. Zur Bergung und Behandlung der Verletzten waren neben 60 Einsatzkräften und zahlreichen Notrettungsfahrzeugen auch zwei Notrettungs-Helikopter im Einsatz. Der Pressesprecher der Berliner Polizei betonte, dass es derzeit keinerlei Anhaltspunkte für eine politische oder religiöse Motivation gäbe. Man gehe von einem Unfall mit überhöhter Geschwindigkeit aus. Zur Untersuchung der Unfallstelle wurden unter anderem auch Spürhunde eingesetzt – wohl auch um nach möglichen Drogenspuren zu suchen . Gegen den Fahrer werde nun wegen Verdachts auf Totschlag ermittelt, sagte eine Polizei- Sprecherin am Vormittag. Dafür sei es laut Polizei nicht nötig, dass ein Mensch gestorben sei. Hinweise auf ein illegales Autorennen mitten in der Stadt gebe es nicht.

Gegen 13 Uhr wurden die Untersuchungsarbeiten der Polizei vor Ort abgeschlossen. Die weiträumig gesperrte Unfallstelle wurde danach für den Fahrzeugverkehr wieder freigeben.

Datum: 26. Juni 2020, Text und Bild: Stefan Bartylla