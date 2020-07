Die Schweiz feiert ihren Nationalfeiertag in Berlin

Der Schweizer Botschafter lädt die Berlinerinnen und Berliner und die Schweizerinnen und Schweizer in Berlin am 1. August zum virtuellen Schweiz-Fest ein. Dem besten Instagram-Post, der zeigt, wie Sie zu Hause feiern, winkt eine private Führung und ein exklusives Mittagessen in der bekannten Botschaft am Spreebogen.

Der Schweizer Nationalfeiertag wird traditionell gemeinsam mit der Familie und Freunden gefeiert. Auch die Tausenden Schweizerinnen und Schweizer in Berlin begehen den 1. August gerne mit ihren deutschen Freunden. Aber 2020 ist kein gewöhnliches Jahr: “Wir müssen die Corona-Pandemie gemeinsam bekämpfen – da können wir nicht physisch zusammen feiern”, hält der Schweizer Botschafter Paul Seger fest.

“Das ist besonders schade, da doch dieses Jahr der 100. Geburtstag von Groß-Berlin begangen wird. Wir feiern das Jubiläum mit 100 Social-Media Posts darüber, wo in Berlin ein Stück Schweiz zu finden ist”, so Botschafter Seger. “Da wollen wir die Berlinerinnen und Berliner einladen, den Schweizer Geburtstag am 1. August ebenfalls mit uns online zu feiern.”

Exklusive Einladung als erster Preis

Unter den besten Posts auf Instagram, die zeigen, wie Sie zu Hause den Schweiztag feiern, verlost der Botschafter eine private Führung und ein exklusives Mittagessen für vier Gäste in der Botschaft im Spreebogen. Die Berlinerinnen und Berliner kennen das alleinstehende Gebäude, das in prominenter Nachbarschaft zu Bundeskanzleramt und Bundestag mitten im Regierungsviertel steht. Der oder die Gewinnerin ist eingeladen, es auch von innen kennenzulernen. Für alle anderen gibt es übrigens eine virtuelle Tour durch das Haus.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Beitrag am 1. August 2020 bis spätestens 18 Uhr auf Instagram gepostet werden, die @botschaftschweizberlin markiert und mit den Hashtags #AllesGuetiBerlin #Berlin100 versehen sein.

Datum: 23. Juli 2020, Text: red, Bild: Schweizer Botschaft