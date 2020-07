Rund 1.750 Menschen wurden evakuiert. Räumarbeiten im Ortsteil Britz dauern voraussichtlich bis 15 Uhr.

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll heute in Neukölln entschärft werden. In einem Sperrkreis von rund 500 Metern um den Fundort im Britzer Stellmacherweg wurden die Anwohner evakuiert. Am Vormittag wird der Kampfmittelräumdienst mit seiner Arbeit am Blindgänger britischer Bauart beginnen. Voraussichtlich gegen 15 Uhr sollen die rund 1.750 Anwohner dann in ihre Häuser zurückkehren dürfen.

Acht Einfamilienhäuser geräumt

Bereits nach dem Fund der Bombe am Freitag hatten die Bewohner von acht Einfamilienhäusern das Wochenende woanders verbringen müssen. Bedarfsweise steht für Betroffene eine Notunterkunft im Mitmach-Erlebnis-Circus in der Gutschmidtstraße, einem gemeinnützigen Verein, bereit. Die Anwohner wurden einem Polizeisprecher zufolge mit Flyern über die anstehende Bombenentschärfung und ihre Umstände informiert.

