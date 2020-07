Mit einer solchen Straßenparade will der Verein Quarteera e.V. am 18. Juli für mehr Vielfalt und Toleranz in Marzahn-Hellersdorf und in Russland werben.

Ein schwul-lesbischer Straßenumzug mit Einbindung der russischen Community aus Marzahn? Unvorstellbar und geht nicht? Geht doch:

Der Veranstaltungsplan

Ab 11.30 Uhr sammeln sich die Teilnehmer am S- Bahnhof Raoul Wallenberg Straße und starten die Pride-Parade, die zum Freizeitforum Marzahn führen wird. Ab 14 Uhr gibt es dort auf dem Victor-Kemperer Platz eine Kundgebung. Eine prominente Rednerin wird dort die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Petra Pau (Die Linke), sein.

“Wir sind stolz auf Vielfalt und haben Stereotype satt! Darum möchten wir unseren russischsprachigen Mitbürgern in Deutschland zeigen, dass die LGBT+ Community aus Menschen besteht, die die gleichen Rechte besitzen”, heißt es in einem Manifest der veranstaltenden Initiative. Genau aus diesem Grund soll gerade im Zentrum von Marzahn, dem Berliner Stadtteil mit den meisten russischsprachigen Einwohnern, dieser Umzug stattfinden. Ziel sei es, Stereotype aufzulösen und Menschen in Marzahn zu mehr Akzeptanz zu bewegen. “Wir wollen uns nicht nur am Nollendorfplatz, sondern auch in der Landsberger Allee sicher und wohl fühlen Darüber hinaus möchten wir auch auf die Gefahren hinweisen, in der sich die LGBT+ Community in osteuropäischen und zentralasiatischen Ländern befinden”, merken die Projektsprecher an.

Die Sicherheitsbestimmungen

Während der gesamten Teilnahme an der Demonstration und Kundgebung soll zwischen Personen ein Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden. Außerdem trägt jede*r Teilnehmer*in einen Mundschutz. Von Anfang bis Ende wird die Veranstaltung von freiwilligen Helfern begleitet, die für die Einhaltung der Regeln verantwortlich sein werden. Alkoholkonsum ist während der Pride Parade nicht gestattet. Teilnehmer*innen, die gegen diese Regel verstoßen, werden von der Pride ausgeschlossen.

Mehr Infos: www.marzahn-pride.de

Datum: 17. Juli 2020, Text: red, Bild: imago images / ZUMA Press