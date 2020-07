Am Freitag veranstaltet das Lichtenberger Bezirksamt ein besonderes Highlight auf der Trabrennbahn Karlshorst.

Gezeigt wird „Bohemian Rhapsody”, der Film über das Leben des Kultsängers Freddy Mercury. Auch unter den Eindrücken der Corona-Einschränkungen hat sich der Bezirk Lichtenberg ein spezielles Programm zur diesjährigen Pride-Week vorgenommen, um die Vielfalt der Menschen und deren Liebe zueinander zu feiern. Nach dem symbolischen Startschuss mit dem Hissen der Regenbogenfahne vor dem Lichtenberger Rathaus will die LSBTIQ*-Community in Lichtenberg ihre Forderung und das Engagement nach Respekt und Akzeptanz mit der Ausrichtung eines besonderen Kinoabends unterstreichen:

Legende im Film

Am 17. Juli gibt es auf der Trabrennbahn Karlshorst dann großes Freiluft-Kino zu sehen: Gezeigt wird der Film „Bohemian Rhapsody“ – die Lebensgeschichte von Freddie Mercury, dem legendären Sänger der Band Queen, deren Titel „Somebody To Love“, „Killer Queen“ oder „Love Of My Life“ längst Klassiker der Rock-Geschichte geworden sind. Der Film steht aber auch für den Kampf gegen die tödliche Krankheit Aids.



Ab 20 Uhr informieren die Vereine LSVD und LesLeFam über ihre Arbeit. LesLeFam ist Trägerin verschiedener Projekte für Lesben und Regenbogenfamilien im Bezirk. Der Einlass zum Kino startet ab 20.45 Uhr, Filmbeginn ist um 21.30 Uhr.

Die Sicherheitsregeln

Auf dem Gelände der Trabrennbahn gilt Maskenpfilcht. Die Hygiene- und Abstandsregeln sind unbedingt einzuhalten. Die Trabrennbahn darf derzeit 500 Plätze anbieten, außerdem haben Besucher die Möglichkeit, sich auf der Wiese niederzulassen. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Vor dem Kinobesuch werden die Kontaktdaten der Besucher aufgenommen. Das Areal ist rollstuhlgerecht gestaltet. Die Bereiche vor der Tribünenhalle sind für Rollstuhlfahrer:innen reserviert. Begleitpersonen werden gebeten, sich einen Campingstuhl mitzubringen.

Der Eintritt ist frei.

Datum: 16. Juli 2020, Text: red, Bild: wikimedia / Carl Lender