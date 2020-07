Deutschland hat Rücken: Faszien-Training online als Gegenmittel

Die Vorturner Gesellschaft für präventive Gesundheitskurse mbH bietet auch in Corona-Zeiten das passende Programm für Ihre Gesundheit.

Früher sind wir dem Wild hinterher gelaufen, haben Beeren gesammelt und waren gesund. Heute müssen die gesetzlichen Krankenkassen uns zu mehr Gesundheit animieren, schon peinlich. Sie sind sehr stark daran interessiert ihre Mitglieder, also uns Bürger, gesund zu halten. Die Prävention ist eben deutlich preiswerter als die Rehabilitation. Unter anderem deswegen gibt es schon seit Jahren die zehnwöchigen Präventionskurse bei “Die Vorturner”. Jetzt auch als Onlineangebot.

Präventive Gesundheitskurse

Die Vorturner Gesellschaft für präventive Gesundheitskurse mbH hat eine mögliche Lösung/Hilfe für Menschen, die aktiv etwas gegen Rückenbeschwerden und andere Probleme tun möchten und zugleich in die moderne digitalisierte Welt passt. Es handelt sich um ein geprüftes und zertifiziertes Online-Angebot. Eine Möglichkeit, die überall von jedem und zu jeder Zeit durchführbar ist und die sogar von den gesetzlichen Krankenkassen finanziell stark bezuschusst oder sogar komplett übernommen wird. Also Gesundheit zum Nulltarif.

Diese Möglichkeit bietet damit eine interessante Alternative zu den unzähligen Angeboten, die man heutzutage in der weiten Welt des Internets findet, ohne häufig zu wissen, ob es ein seriöses und geprüftes Angebot ist. Außerdem sind die geprüften Online-Kurse in Zeiten, in den wir lieber zu Hause bleiben und auch trainieren auch eine sehr schöne Möglichkeit, um gesund zu bleiben. So wie es sein soll, oder etwa nicht?

Datum: 11. Juli 2020, Text: red., Bild: Die Vorturner