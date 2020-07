Treptow-Köpenick: Elsenbrücke ist am Wochenende gesperrt

Bauarbeiten machen die Vollsperrung der Spree-Querung zwischen Treptow und Friedrichshain.

An diesem Wochenende, ab Freitag, 20 Uhr bis Sonntag, 24 Uhr, ist die Elsenbrücke in Alt-Treptow und Friedrichshain in beiden Richtungen zwischen Stralauer Allee und Puschkinallee für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Der Fuß- und Radverkehr ist frei – der BVG-Busverkehr ist eingestellt. Grund sind umfangreiche Arbeiten zur Einrichtung einer neuen Verkehrsführung.

Umfahrung ist eingerichtet

Eine Umleitung via Puschkinallee, Schlesische Straße, Oberbaumbrücke, Stralauer Allee ist eingerichtet. Während der Vollsperrung ist mit erheblichen Staus im Bereich Schlesische Straße und Oberbaumbrücke zu rechnen. Wenn möglich, sollte der Bereich weiträumig umfahren werden.

Nach Abschluss der Umbauarbeiten steht auf der Elsenbrücke in Fahrtrichtung Markgrafendamm (Friedrichshain) nur noch ein Fahrstreifen zur Verfügung. In Fahrtrichtung Puschkinallee (Alt-.Treptow) werden weiterhin zwei Fahrstreifen offen gehalten.

