Kenner wissen es schon längst: Im berlinweiten Vergleich hat der Bezirk Marzahn-Hellersdorf die allerbesten Aussichten. Vom Kienberg aus hat man den gesamten Berliner Stadtraum schließlich wortwörtlich im Blick.

Dass im heutigen Bezirk starke Unternehmen ihren Standort haben und viele kreative und kluge Köpfe mit wegweisenden ihre Ideen verwirklichen, hat indes eine lange Tradition.

Schon in den letzten 200 Jahren wurden hier wissenschaftliche und technische Meisterleistungen vollbracht. Was den Bezirk in dieser langen Zeit so voranbrachte und prägte, hat jetzt ein neues Büchlein zusammengefsst, das die Wirtschaftsförderung des Bezirksamtes unter dem Titel „erdacht & gemacht in Marzahn-Hellersdorf“ jetzt veröffentlicht hat. Auf insgesamt 136 Seiten mit über 130 Fotos wird idarin ein lebendiges und abwechslungsreiches Bild des begehrten Marzahn-Hellersdorfer Know-hows vermittelt.

Im ersten von zwei Teilen Schriftenreihe werden elf historische Persönlichkeiten – von Franz Carl Achard über Sergej Schilkin bis zu Erich John – porträtiert, die die Geschichte des Bezirks auf unterschiedliche Weise geprägt haben. Im Mittelpunkt steht das Werk von Technikern, Konstrukteuren und Erfindern, die vom Ende des 18. Jahrhunderts bis Ende der 1960er-Jahre ihre Geistesblitze hatten. Auf je zwei anschaulich gestalteten und reich bebilderten Doppelseiten lädt jedes Kapitel zum Schmökern ein und führt zu Orten voller Einfallsreichtum und Schöpferkraft. Die Spurensuche führt den ehemaligen Gütern Marzahn, Kaulsdorf und Biesdorf über den Gewerbepark „Georg Knorr“, den Krankenhauspark „Wuhlgarten“ mit den backsteinernen Klinikbauten bis zum Schloss Biesdorf.

Eine kleine Voransicht gibt es hier auch in PDF-Ansicht:

Der zweite Teil der Publikation, dessen Fertigstellung für 2021 geplant ist, wird sich mit drei Kapiteln dem Mikrostandort rund um das Schloss Biesdorf widmen. Im Mittelpunkt steht dann das ehemalige Rittergut Biesdorf und dem damit verbundenen Wirken von Wilhelm von Siemens. Der war nicht nur ein kreativer Schloss- und Gutsherr, sondern auch einer der erfolgreichsten Netzwerker Berlins. In Biesdorf galt die Siemens-Villa ab 1890n als repräsentativer Rahmen für Zusammenkünfte des sozial und kulturell engagierten Berliner Bildungsbürgertums. Das Schloss“ zählte zu den ersten Adressen am nordöstlichen Stadtrand mit Stadtbahnanschluss.

Herausgeber des wertig gestalteten Büchleins einer Auflage von 2.000 Exemplaren ist die Abteilung Wirtschaft, Straßen und Grünflächen im Marzhan-Hllersdorfer Bezirksamt. Die Idee stammt von Dr. Oleg Peters, der auch die Realisierung des Projektes mit der aperçu Verlagsgesellschaft mbH übernahm.

Die Publikation ist gegen eine Schutzgebühr von acht Euro an folgenden Stellen erhältlich: