Staffel 3 von „Absentia“ startet bei Amazon Prime. Wir verlosen drei Gutscheine im Wert von 100 Euro.

Emily Byrne (Stana Kati?) ist zurück: Nachdem die ehemalige FBI-Agentin ihren Entführer in den ersten beiden Staffeln von Absentia zur Strecke gebracht und das Verhältnis zu ihrem Sohn wiederaufgebaut hat, verläuft ihr Leben eigentlich in geregelten Bahnen. Doch dann bringt ein neuer Fall alles durcheinander. Nach einer Reihe von tödlichen Ereignissen stellt ein internationaler Kriminalfall zu Beginn der dritten Staffel, die am 17. Juli auf Amazon Prime startet, die Welt von Emily also wieder einmal auf den Kopf: Als auch noch ihre Familie bedroht wird, müssen sie und ihr Ehemann Nick Durand (Patrick Heusinger) eingreifen.

Große Verschwörung

Doch schon bald kämpft Emily gegen die Zeit, um Nick zu retten. Dabei erkennt sie, dass sie sich inmitten einer viel größeren Verschwörung befindet. Emily fordert Hilfe vom FBI, um Nick zu verfolgen. Doch sie stößt auf vehementen Widerstand. Als sie die Angelegenheit selbst in die Hand nimmt und in einen riskanten Plan startet, gerät sie an den einzigen Mann, der sie zu Nick führen kann: Colin Dawkins (Geoff Bell).

Zusammen mit ihrer ehemaligen FBI-Ausbilderin Rowena Kincade (Josette Simon) inszeniert Emily eine raffinierte List und folgt mit Special Agent Cal Isaac (Matthew Le Nevez) den Spuren. Es ist eine gefährliche Reise, die Emily weit weg von Boston führt und sie, wie nie zuvor auf die Probe stellt. Um zu bestehen, muss sie, nach allem, was sie bereits durchgemacht hat, wieder lernen zu vertrauen, zu lieben und endlich ihren wahren Platz in der Welt erkennen.

Zurück ins Leben

Die Hauptrolle übernimmt auch in der dritten Staffel wieder Stana Kati?, die Serien-Fans noch aus der Crime-Serie „Castle“ kennen dürften. In der ersten Staffel wurde die FBI-Agentin schwer verletzt gefunden, nachdem sie sechs Jahre als vermisst galt und bereits für tot erklärt wurde. Ihr Ehemann ist inzwischen neu verheiratet, ihr neunjähriger Sohn kann sich nicht an sie erinnern. Nur langsam findet sie zurück in ihr altes Leben. Kati? fungiert auch wieder als ausführende Produzentin. Absentia, Staffel 3, läuft ab dem 17. Juli auf Amazon Prime. Mitglieder können die neuen Episoden in der englischen Originalversion und mit deutschen Untertiteln sehen. Die deutsche Synchronfassung folgt coronabedingt erst etwas später im Jahr. Weitere Infos zur neuen Staffel gibt es im Internet.

Wir verlosen auch in dieser Woche drei Amazon Prime-Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro. Viel Glück!

Datum: 9. Juli 2020, Text: red., Bild: Bild: 2020 Amazon.com Inc., or its affiliates