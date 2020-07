Start der 2. Staffel „Hanna”: Actionreiche Flucht und neue Freundschaften

Zweite „Hanna“-Staffel startet bei Amazon-Prime. Wir verlosen drei Amazon-Gutscheine im Wert von 100 Euro.

Hanna lebt mit ihrem Vater in der Wildnis von Finnland. Zwar ist sie noch ein Teenager, dennoch verfügt sie bereits über Konzentration, Ausdauer und Stärke eines ausgebildeten Soldaten. Ihr Vater, ein ehemaliger CIA-Agent, hat sie in jahrelangem harten Training zu einer perfekten Killerin gemacht. Nun steht dem Mädchen ihre erste Mission bevor. Der 2011 erschienene Film „Wer ist Hanna“ von Joe Right war nicht nur ein großer Erfolg, er mündete im vergangenen Jahr auch in eine Serien-Adaption unter dem Namen „Hanna“. Diese geht nun erneut als Amazon Prime Original in die Verlängerung.

Gefährliches Programm

Auch in dieser Serie wurde Hanna von ihrem Vater zur perfekten Agentin ausgebildet, lebt allerdings nicht in Finnland, sondern tief in den Wäldern Polens. Bei einem Ausbruch aus dieser scheinbaren Idylle wird die CIA-Agentin Marissa auf sie aufmerksam und nimmt sie in das sogenannte Utrax-Programm auf. Am Ende der ersten Staffel wird Hanna (Esmé Creed-Miles) aber klar, dass das Programm eine ganze Reihe an hoch qualifizierten Teenagern hervorgebracht hat, die kurz davorstehen, in die tödliche „zweite Phase“ ihrer Entwicklung zu starten.

Eine actionreiche Flucht durch halb Europa nimmt ihren Lauf. In den neuen Episoden, die ab dem 3. Juli auf Amazon-Prime zu sehen sind, riskiert die Titelheldin nun erneut ihre Freiheit, um ihre Freundin Clara (Yasmin Monet Prince) aus den Fängen des gefährlichen Utrax-Programms zu befreien, das mittlerweile von John Carmichael (Dermot Mulroney) und seinem Stellvertreter Leo Garner (Anthony Welsh) geleitet wird.

Unerwartete Hilfe

Ausgerechnet ihre frühere Nemesis hilft der jungen Frau dabei: Die CIA-Agentin Marissa Wiegler (Mireille Enos) versucht sowohl sich selbst als auch Hanna vor der skrupellosen Organisation zu schützen, der sie einst vertraut hat. Als Hanna tiefer in die trügerische Welt der Einrichtung „The Meadows“ eintaucht, trifft sie auf andere Gleichgesinnte, darunter Sandy (Aine Rose Daly) und Jules (Ginna Kiehl). Sie beginnt, ihre Rolle im Utrax-Programm für Elitekämpfer zu hinterfragen – und damit auch, wo sie wirklich hingehört. Die von Hugh Warren produzierte neue Staffel umfasst acht Folgen. Mehr Infos zur Handlung und Darstellern finden Interessierte im Internet.

Datum: 1. Juli 2020, Text: red., Bild: 2020 Amazon.com Inc., or its affiliates