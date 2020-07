Freier Eintritt im DHM

Besuchen Sie die Dauerausstellung im Zeughaus ab sofort kostenfrei!

Die Dauerausstellung „Vom Mittelalter bis zum Mauerfall“ des Deutschen Historischen Museums ist ab sofort wieder täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet und lädt bei freiem Eintritt zu einem Besuch ein!

Rundgang im Zeughaus

Besucherinnen und Besucher können sich auf eine spannende Zeitreise in rund 1.500 Jahre deutsche Geschichte begeben: Der Rundgang im Zeughaus vermittelt einen umfassenden Einblick in unsere Vergangenheit. Im Obergeschoss führt er vom Mittelalter über die Reformation und den Dreißigjährigen Krieg bis hin zum deutschen Kaiserreich und Ersten Weltkrieg.

Im Erdgeschoss setzt er sich mit der Weimarer Republik, dem NS-Regime, der Geschichte beider deutscher Staaten bis zum Mauerfall und zur deutschen Einheit fort. 7.000 historische Objekte erzählen von Menschen, Ideen, Ereignissen und geschichtlichen Abläufen. Im Zentrum steht dabei die politische Geschichte, gestaltet durch Herrscherinnen und Herrscher. Eine thematische Ergänzung und Vertiefung bieten Räume zum Alltagsleben unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen und Schichten.

Öffentliche Führungen sind derzeit noch nicht möglich, stattdessen bietet das Deutsche Historische Museum in einem Sommer-Spezial ab dem 15.Juli thematische Führungen für Kleingruppen bis maximal acht Personen an. Ob mit der Familie oder Freundinnen und Freunden, der Besucherservice des Museums berät Sie gern zu diesem buchbaren Angebot per E-Mail fuehrung@dhm.de oder telefonisch unter (030) 20304-750/-751.

Datum: 2. Juli 2020, Text und Bild: DHM/red,