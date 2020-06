Berlin-Spandau: Häufung von Corona-Fällen an Grundschule

Die Lage an der Christoph-Földerich-Grundschule in Spandau hat sich zugespitzt.

Laut Elternbriefen der Schulleitung, die der Berliner Zeitung vorliegen, sind an der Schule inzwischen mindestens elf Schülerinnen und Schüler in mindestens sieben Klassen oder Lerngruppen mit dem Coronavirus infiziert – wie vor zwei Wochen berichtet, waren es zu Beginn des Ausbruchs noch fünf gewesen.

Auffällig ist, dass sich nun in einer ersten Klasse die Infektionsfälle zu häufen scheinen: In einem entsprechenden Schreiben an die Eltern, das auf den 21. Juni datiert ist, ist von „drei weiteren Kindern“ die Rede. Das lässt vermuten, dass in einer Lerngruppe vier oder noch mehr Kinder infiziert sind.

Schlecht informiert

In den Elternschreiben versicherte die Schulleitung, das Spandauer Gesundheitsamt werde sich mit allen Kontaktpersonen in Verbindung setzen. Doch Betroffene berichten von tagelangen Wartezeiten, und die Salamitaktik, mit der sie von der Schule informiert werden, verunsichert viele. Marcel Dern, Mitglied der Gesamtelternvertretung und einer von mehreren Elternteilen, die sich an die Berliner Zeitung gewandt hatten, sagt: „Bis heute wurde uns zum Beispiel nicht mitgeteilt, ob Kinder, die positiv getestet wurden, den Hort besucht haben.“

Eine Mutter berichtet, sie habe sich erst auf eigene Initiative vom Gesundheitsamt bestätigen lassen müssen, dass nun mehrere Kinder in einer Klasse infiziert seien, bevor die Schule das ebenfalls zugegeben habe. Erst dann sei am vergangenen Montag auch ein entsprechender Brief verschickt worden – unter den Eltern kursierte die Nachricht zu dem Zeitpunkt schon mehrere Tage.

Zahl der Corona-Infizierten unklar

Auch die Strategie des Gesundheitsamts verstehen viele nicht: „Bei so vielen Fällen muss doch die Schule geschlossen werden“, findet Vater Dern. Die Schulleitung reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Berliner Zeitung, auch das Bezirks- und das Gesundheitsamt Spandau und die Senatsbildungsverwaltung äußerten sich am Dienstag nicht zu der Frage, wie viele Kinder an der Földerich-Grundschule infiziert seien.

Dieser Beitrag erschien am 24. Juni in der Berliner Zeitung.

Datum: 25. Juni 2020, Text: Margarethe Gallersdörfer, Archivbild: Bezirksamt Spandau.