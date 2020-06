Kahlschlag bei Galeria Karstadt Kaufhof

Von den Schließungen in Berlin sind voraussichtlich die Warenhäuser in Lichtenberg, Neukölln, Wedding, Hohenschönhausen, Tempelhof und Charlottenburg betroffen.

Es ist ein ein schwerer Schlag für Berlin: Der finanziell angeschlagene Kaufhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt nach aktuellen Informationen in der Hauptstadt sechs seiner 13 Niederlassungen. Es sind voraussichtlich die Warenhäuser in den Neuköllner Gropius-Passagen, an der Weddinger Müllerstraße, im Linden-Center Hohenschönhausen, im Ring-Center Lichtenberg, am Tempelhofer Damm und in der Wilmersdorfer Straße. Der geplante Bau eines neuen Kaufhausstandorts in Tegel ist nun auch vom Tisch. Unklar ist unterdessen noch, was mit Karstadt Sport im ehemaligen Bilka-Haus an der Ecke Kant- und Joachimsthaler Straße geschehen wird.

Großer Verlust für Berlin

Für den Charlottenburg-Wilmersdorfer Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) ist die Schließung des Hauses an der Wilmersdorfer Straße ein großer Verlust. „Dies ist eine Hiobsbotschaft. Zuallererst für die engagierten, kompetenten Beschäftigten, zugleich aber auch für die Fußgängerzone in der Wilmersdorfer Straße als wichtigem Handels- und Wirtschaftsstandort.” Er sieht nun die Bundesregierung in der Pflicht, „nach Lufthansa und TUI auch den Beschäftigten von Karstadt Galeria Kaufhof durch eine Auffanggesellschaft oder ähnliches eine solidarische Perspektive zu eröffnen.” Die dramatische Entwicklung soll zudem im Rat der Bürgermeister in der kommenden Woche gemeinsam mit dem Senat thematisiert werden.

Die Tempelhof-Schöneberger Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) spricht ebenfalls von „einer schwierigen Situation”. Die Karstadt Filialen bildeten in allen Geschäftsstraßen wichtige Ankerfunktionen. „Sie stabilisieren den umliegenden Einzelhandel und die Gastronomie. Wir müssen auch hierfür schnell nach Lösungen suchen, damit die Auswirkungen abgemildert werden.”

Aus für das Traditionshaus an der Müllerstraße

Auch für die Weddinger wäre die Schließung des Karstadt-Hauses an der Müllerstraße ein herber Verlust. Die SPD-Fraktion im Bezirksparlament hatte sich bereits in der Vergangenheit für einen Verbleib des Hauses eingesetzt. „Die Schließung der Filiale am Leopoldplatz wäre für den Wedding und unseren Bezirk eine Katastrophe. Ich bitte das Bezirksamt, für den Erhalt zu kämpfen und frühzeitig alle Akteure vor Ort transparent einzubinden”, plädiert Susanne Fischer, Sprecherin für Wirtschaft in der Fraktion, an das Bezirksamt.

Bundesweit werden „zunächst“ 62 der 172 Warenhäuser geschlossen, heißt es. Das trifft rund 6.000 der 28.000 Arbeitsplätze im letzten großen deutschen Warenhauskonzern. Schließen sollen weiterhin rund 20 Karstadt-Sport-Häuser und 100 der 130 Reisebüros. Das ohnehin angeschlagene Unternehmen rechnet durch die Corona-Krise bis 2022 mit einem Umsatzverlust von 1,4 Milliarden Euro.

Datum: 19. Juni 2020, Text: Katja Reichgardt / Blz, Bild: imago images / Stefan Zeitz