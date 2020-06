Schönefeld: Größtes Autokino der Region ist eröffnet

Auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern ist seit Ende Mai das größte Berliner Autokino in Schönefeld wieder offen.

Mit einer 210 Quadratmeter großen LED-Leinwand sowie einer großen Bühne für kulturelle Veranstaltungen, Konzerte und Events wollen die Veranstalter ein bisschen Normalität in Zeiten von Corona möglich machen.

Mix aus Kino, Konzert und Comedy

Das Programm wird ein bunter Mix aus Kinderfilmen wie “Hotel Transsilvanien”, aktuellen Kinohits, großem Kino der letzten Monate, wie “Joker” und Quentin Tarantinos „Once upon a time … in Hollywood” sowie aus kulturellen Angeboten, Poetry Slams, Comedy Shows und Konzerten. So stehen demnächst Stars wie Nico Santos, Revolverheld oder Gentleman auf der Bühne nahe des Flughafen Schönefelds. Mit Berlins größter 90er-Party „We Love The 90’s“ startet das Berliner Autokino zudem eine der ersten großen Veranstaltungen am 13. Juni.

Hygiene-Regeln in Zeiten von Corona

Die Betreiber wollen dabei strikt auf die aktuell gültigen Kontakt- und Hygieneregeln achten. So dürfen die Toiletten von maximal zwei Personen gleichzeitig genutzt werden. Über eine UKW-Frequenz im Autoradio werden alle Veranstaltungen, Konzerte und Kinofilme live in die bis zu 900 Autos übertragen. Die Besucher können in ihrem Wagen bei Filmen mitfiebern und bei Konzerten mitsingen, während sie das Geschehen über die große und technisch bestens ausgerüstete Leinwand verfolgen.

Digitales Eintrittssystem

Die Tickets können ausschließlich online erworben werden, der Einlass erfolgt kontaktlos und digital. Das Ausdrucken der Tickets ist daher nicht notwendig. Diese können bequem auf dem Smartphone gespeichert und am Einlass vorgezeigt werden. Da zu einem richtigen Kinoabend auch Popcorn, Snacks und kühle Getränke gehören, gibt es auch den passenden Shop mit kontaktlosem Bestellsystem auf dem Gelände. Der Eintritt ist abhängig von der Anzahl der Personen pro PKW zusammen. Ein PKW mit zwei Personen zahlt 24 Euro, sitzen fünf Personen im Wagen, kostet das Ticket 50 Euro.

Weitere Infos zum Programm im Autokino Berlin sowie zu den Online-Tickets gibt es im Internet.

14. Juni 2020, Text: red, Bild: Autokino Berlin