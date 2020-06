Bastian Schweinsteiger: Der Weg zum WM-Helden

„Von Anfang bis Legende“ – Amazon Prime Video zeigt jetzt das Leben von Bastian Schweinsteiger im Film. Wir verlosen hierzu drei Amazon-Gutscheine à 100 Euro .

Eine ganze Nation war 2014 aus dem Häuschen, als die Deutsche Fußballnationalmannschaft nach einem packenden Finale gegen Argentinien endlich einmal wieder den Weltmeister-Titel nach Hause holen konnte. Deutschlandweit jubelten Fans vor den Bildschirmen oder beim Public Viewing, im Stadion ließ sogar die – sonst nicht wirklich für ihre emotionalen Ausbrüche bekannte – Kanzlerin ihrer Freude freien Lauf. Für die Spieler auf dem Platz gibt es nach Abpfiff kein Halten mehr. Unter ihnen der blutende Bastian Schweinsteiger, der in den vergangenen 120 Minuten wirklich alles für seine Mannschaft gegeben und keinen Zweikampf gescheut hat. „Er hat einen Willen ausgestrahlt, das war unglaublich“, sagte Bundestrainer Joachim Löw im Nachhinein.

Bis zum Karriereende

Der Amazon Prime-Film „SCHW31NS7EIGER – von Anfang bis Legende“ zeigt nun die Geschichte des deutschen Fußballers – von seinen Anfängen bis hin zum Karriereende. Schweinsteiger wird am 1. August in Kolbermoor in Bayern geboren. Mit drei Jahren spielt er Fußball beim FV Oberaudorf. 1998 tritt er der Jugendmannschaft des FC Bayern München bei. Am 7. Dezember 2002 debütiert er gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga, zwei Jahre später spielt Schweinsteiger mit 19 Jahren in der Nationalmannschaft. 2006 ist er bei seiner ersten Weltmeisterschaft dabei, die uns heute noch als „Sommermärchen“ in Erinnerung ist.

Private Einblicke

Der Film behandelt nicht nur die sportlichen Erfolge Schweinsteigers. Er beleuchtet auch das gemeinsame Leben mit Tennis-Star Ana Ivanovi? und seiner Familie abseits des Fußballplatzes und zeigt, wie es für Schweinsteiger nach dem Ende seiner Fußballkarriere weitergeht. Außerdem kommen viele Weggefährten zu Wort, die Bastian in seinem Werdegang in unterschiedlichen Funktionen begleitet haben. Darunter Jogi Löw, Uli Hoeneß, Oliver Kahn und Karl-Heinz Rummenigge. Außerdem der Fußball-Experte Gerhard Delling. Produziert wurde der Streifen von Til Schweiger und Barefoot Films.

Datum: 11. Juni 2020