In Berlin wurde größte Freiwilligeninitiative gestartet

Kampagne „Engagement macht stark!“ ruft wieder engagierte Bürger auf, Teil der bundesweit größten Freiwilligeninitiative zu werden

Engagement ist vielfältig, bunt und innovativ. Genauso bunt ist die Woche des bürgerschaftlichen Engagements, die in diesem Jahr bereits zum 16. Mal die Arbeit von über 30 Millionen freiwillig Engagierten in Deutschland würdigt. Ab heute ruft die Kampagne „Engagement macht stark!“ wieder engagierte Bürger auf, Teil der bundesweit größten Freiwilligeninitiative zu werden und somit die eigene Arbeit sichtbar zu machen.

Mit mehr als 8.300 Aktionen im vergangen Jahr ist die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderte Mitmach-Kampagne die bedeutendste Plattform für verantwortliches gesellschaftliches Engagement. In diesem Jahr wird die Kampagne wegen der Corona-Pandemie verstärkt mit digitalen Formaten arbeiten.

Aktivitäten eintragen

Höhepunkt der Kampagne ist die Woche des bürgerschaftlichen Engagements, die in diesem Jahr vom 11. bis 20. September 2020 stattfindet. Um Teil der Initiative zu werden, können freiwillig Engagierte ab heute ihre Aktivitäten und Veranstaltungen rund um die Aktionswoche im September in den Engagementkalender auf www.engagement-macht-stark.de eintragen.

So wird ihre Initiative für ein breites Publikum sichtbar und Engagagierte können nach weiteren Mitstreiter suchen. Dabei sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Auch digitale Aktionen wie Webinare, Video-Clips, Podcasts, virtuelle Führungen sind willkommen. „Onlineaktivitäten sind in diesem Jahr voraussichtlich zahlreicher als sonst, auch die Auftaktveranstaltung am 11. September wird digital stattfinden.“, so Abdou Rahime Diallo, verantwortlicher Projektmanager.

Herausragender Beitrag

Ausgerichtet wird die Kampagne vom Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE). Geschäftsführer Dr. Ansgar Klein über „Engagement macht stark!“: „Einmal im Jahr erhalten engagierte Menschen bundesweit eine Bühne, auf der sie ihre Arbeit und ihre Projekte präsentieren können. So ist die Woche des bürgerschaftlichen Engagements ein herausragender Beitrag zur Aktivierung und öffentlichen Wahrnehmung von Engagement und zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens. In diesem Jahr wird die Kampagne vor allem digital umgesetzt.“

Seit 2004 würdigt das BBE mit der bundesweiten Woche des bürgerschaftlichen Engagements den Einsatz der über 30 Millionen freiwillig Engagierten. Im Fokus stehen Menschen, die sich ehrenamtlich in Vereinen, Gemeinschaften, Initiativen, Unternehmen, Stiftungen, Verbänden oder Einrichtungen unter dem Motto „Engagement macht stark!“ engagieren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist Schirmherr der Kampagne.

Das BBE ist ein Zusammenschluss aus Bürgergesellschaft, Staat und Wirtschaft. 270 Mitgliedsorganisationen verfolgen das Ziel, bürgerschaftliches Engagement in allen Gesellschafts- und Politikbereichen zu fördern.

Datum: 26. Mai 2020, Text: Redaktion, Bild: BBE