Neukölln: Vorkaufsrecht ausgeübt

Drei Häuser in der Roseggerstraße, der Uthmannstraße und der Harzer Straße gehen durch Vorkaufsrecht an die Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land.

In den nächsten Monaten sollen im Bezirk drei Häuser in das Eigentum der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land übergehen. Darüber hat das Bezirksamt informiert. Es handelt sich dabei um Häuser in der Roseggerstraße, der Uthmannstraße und der Harzer Straße. Bereits im Juli und Dezember 2017, beziehungsweise im Dezember 2018, hatte das Bezirksamt sein Vorkaufsrecht für die drei Häuser ausgeübt. Jedoch sei gegen diese Bescheide Klage eingereicht worden. Nun hat der ursprüngliche Käufer der Häuser die anhängigen Klagen zurückgezogen.

Hängepartie beendet

„Die jahrelange Hängepartie ist beendet, die Mieter haben nun endlich Sicherheit“, so Jochen Biedermann (Grüne), Stadtrat für Stadtentwicklung, Soziales und Bürgerdienste. „Die Auseinandersetzung hat sich gelohnt: Senat und Bezirke haben gemeinsam mit Mut und Hartnäckigkeit ihren Handlungsspielraum gegen den außer Kontrolle geratenen Immobilienmarkt erweitert.“ Seit 2017 konnte der Bezirk das Vorkaufsrecht als Instrument gegen die Verdrängung in 14 Fällen ausüben und 34 Abwendungsvereinbarungen mit Käufern schließen.

