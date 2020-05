Neues aus der Reisewelt

Urlaub während und nach Corona: Von Neuschwanstein bis hohe See.

Norwegian Cruise Line will neue Häfen ansteuern

Wegen der Corona-Pandemie ruhen Kreuzfahrten weltweit – unterdessen hat Norwegian Cruise Line schon neue Routen und Häfen für die Jahre 2021 bis 2023 angekündigt. Mehr als 20 neue Ziele finden sich im Routenplan, wie die Reederei mitteilte. Darunter sind mehrere Häfen in Grönland, Fortaleza und Salvador de Bahia in Brasilien sowie Nagoya, Beppu und Himeji in Japan.

Nicht wie im Disneyland: Neue Beleuchtung für Neuschwanstein

Schloss Neuschwanstein erstrahlt bald in neuem Licht – allerdings ohne spektakuläre Farbwechsel. «Ich habe mir den Nachbau im Disneyland Orlando angeschaut, so wird das nicht», sagte der Bürgermeister der Gemeinde Schwangau, Stefan Rinke. Die 47 neuen LED-Strahler sollen stattdessen eine dezent-elegante Beleuchtung «mit leichter Theatralik» gewährleisten. «Uns war wichtig, dass es dem Bauwerk angemessen ist.» Trotz des Verzichts auf Spektakel wird es Neuerungen geben: Die neuen Strahler wurden so eingestellt, dass sie einzelne Elemente des Bauwerks herausstellen.

Völklinger Hütte zeigt Bilder afrikanischer Fotografen

Im Weltkulturerbe Völklinger Hütte bekommen Besucher bald ausgewählte Bilder renommierter Fotografen des afrikanischen Kontinents zu sehen. Die Ausstellung «Afrika – Im Blick der Fotografen» präsentiert Aufnahmen aus Metropolen wie Nairobi, Casablanca oder Kinshasa. Abseits von westlichen Klilschees zeigt die Schau den Blick afrikanischer Künstler auf ihre Heimatregionen. Zu sehen ist die Ausstellung vom 15. Mai an bis 1. November 2020.

Großsegler «Sea Cloud Spirit» verspätet sich

Das Segel-Kreuzfahrtschiff «Sea Cloud Spirit» wird als Folge der Corona-Krise später fertig als geplant. Der 138 Meter lange Dreimaster entsteht auf einer Werft in Vigo, die ihre Arbeit wegen der staatlichen Ausgangssperre in Spanien mehrere Wochen komplett einstellen musste, wie die Reederei Sea Cloud Cruises berichtete. Der Start zur Jungfernfahrt war für den 29. August geplant gewesen. Das neue Datum werde veröffentlicht, sobald die Werft einen neuen Ablieferungstermin mitgeteilt habe.

Datum: 18. Mai 2020, Text: dpa, Bild: Jim Hughes Photography/Norwegian Cruise Line/dpa-mag