Stadtnatur-Ranger bald für ganz Berlin

In Berlin sind ab jetzt sind im Rahmen eines bundesweiten Modellprojektes Stadtnatur-Ranger in großen Teilen der Metropole unterwegs

Im Rahmen eines bundesweit einmaligen Modellprojektes sind in Berlin jetzt die ersten Stadtnatur-Ranger im Einsatz. Zu ihren Aufgaben gehören der Schutz und die Pflege ökologisch bedeutsamer Flächen sowohl in der Innenstadt als auch am Stadtrand, aber auch Umwelt- und Gebietsbeobachtungen sowie die Umweltbildung. Als Ansprechpartner vor Ort sollen sie Bürger für die Bedeutung des Naturschutzes sensibilisieren. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur „Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt“.

Eigener Ansatz

Mit zwölf Rangerinnen und Rangern, die in kleinen Teams unterwegs sind, startet das Projekt in den Bezirken Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg und Steglitz-Zehlendorf. In Pankow, das einen eigenen Modellansatz verfolgt, sind bereits seit April 2019 mehrere Ranger aktiv. Insgesamt werden in der Modellphase rund 25 Frauen und Männer als Ranger zum Einsatz kommen.

„Mit dem Einsatz der Stadtnatur-Ranger stärken wir das Verständnis für Natur in der Stadt. Sie können Wissen und Wertschätzung für die Biodiversität und das Stadtgrün vermitteln und so die Freude an der städtischen Natur wecken”, erklärte Berlins Umweltsenatorin, Regine Günther (parteilos, für Die Grünen). Das Projekt sei ein wichtiger Beitrag zur Artenvielfalt. So könnten die ökologischen Schätze der Stadt besser gepflegt und bewahrt werden.

Ausgewiesene Schutzgebiete

„Die Stiftung Naturschutz Berlin freut sich, Trägerin dieses wichtigen Modellvorhabens zu sein”, sagte Annette Nawrath, Vorstandsvorsitzende der Stiftung. Die Ranger würden nicht nur in ausgewiesenen Schutzgebieten tätig sein, sondern in Absprache mit den Bezirksämtern auch in Kleingartenanlagen, auf Brachflächen oder auf Friedhöfen. “Wir sehen hier”, so Nawrath, “großes Potenzial für den Naturschutz in Berlin.“

Die Stiftung Naturschutz Berlin koordiniert das Projektin Zusammenarbeit mit der Senatsumweltverwaltung und den bezirklichen Umwelt- und Naturschutzämtern. Finanziert wird das Projekt mit jährlich rund zwei Millionen Euro.

Datum: 18. Mai 2020, Text: Manfred Wolf, Bild: Stiftung Naturschutz Berlin