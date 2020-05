Prime Video Concerts: Musik für daheim

Mittels der „Prime Video Concerts” bringen Künstler die Bühne ins Wohnzimmer. Zum Start verlosen wir drei Amazon-Gutscheine

Gemeinsam präsentieren Amazon Music und Amazon Prime Video die sogenannten „Prime Video Concerts“. Die zweiteilige Serie schafft eine Symbiose aus deutschsprachiger Pop-Musik mit Orchestern sowie Chören in besonderen Locations und bietet dadurch ein virtuelles Konzerterlebnis.

Rapper Bausa trifft auf Loredana

Bereits am 11. Mai wurde die erste Episode ausgestrahlt. In dieser treten der deutsche Rapper Bausa und die Musikerin Loredana inmitten eines mystisch-futuristisch gestalteten Sets mit Neonlichtern auf. Dazu setzt eine Lichtshow die Lieder in Szene, in dem sie jeweils auf die einzelnen Songs abgestimmt ist. Aufgrund des Corona-Virus musste die Rapperin Loredana ihre Tour abbrechen, „deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich bei Prime Video Concerts wieder für meine Fans auf der Bühne stehen kann – und das auch noch mit Bausa, einem der krassesten Live-Künstler Deutschlands“, lobt die Künstlerin ihren Kollegen. Dieser ergänzt: „Wenn die Leute gerade nicht zu uns kommen können, kommen wir eben zu ihnen.“ Sein Lied „Was du Liebe nennst“ erschien 2017 und hielt sich für neun Wochen auf dem ersten Platz der deutschen Singlecharts.

Wincent Weiss und Johannes Oerding

In der zweiten Show am 18. Mai trifft Wincent Weiss auf Johannes Oerding. Die beiden treten in einer – von der Natur inspirierten – Bühnenwelt auf. „Wir können zwar gerade nicht zusammen sein, aber die Leidenschaft für Musik verbindet uns alle weiterhin“, sagt Wincent Weiss, der 2018 mit dem Musikpreis Echo in der Kategorie „Newcomer National“ ausgezeichnet wurde. 2019 waren Wincent Weiss und Johannes Oerding gemeinsam in der VOX-Unterhaltungsshow „Sing meine Song – das Tauschkonzert“ zu sehen. Mit seinem sechsten Studioalbum „Konturen“ hat es Johannes Ording erstmals auf Platz eins der deutschen Albumcharts geschafft. Besagter Platte entstammt auch die Single „An guten Tagen“.

Backstage Impressionen

Zusätzlich zu den Konzerten erhalten die Zuschauer außerdem einen interessanten Einblick in das Geschehen hinter der Bühne. So zeigen die Künstler etwa ihre persönlichen Rituale und auch, wie sie sich auf einen Auftritt vorbereiten. Die Shows wurden ohne Publikum und unter Einhaltung der Vorgaben zu Covid-19 produziert. Prime-Mitglieder und Kunden von Amazon Music Unlimited können die Live-Auftritte jeden Freitag nach der Show exklusiv über die Amazon Music-App auf mobilen Endgeräten und online streamen.

Datum: 14. Mai 2020, Text: Lisa Gratzke, Bild: 2020 Amazon.com Inc.