Berlin-Kreuzberg: Die Berlinische Galerie am Internationalen Museumstag

In 30-minütigen Episoden ist Thomas Köhler, Direktor der Berlinischen Galerie, im Gespräch mit Kuratoren und zeitgenössischen Künstlern. Rund um das Thema Kunst in Berlin geht es um das Sammeln und Ausstellen von Kunst, um aktuelle Kunstproduktion und vieles mehr, was hinter den Kulissen eines Museums und in Kunstateliers passiert.