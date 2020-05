Restaurants und Urlaub unter Corona: Was die Berliner bald wieder dürfen

Hotels ohne Büfett

Ab dem 25. Mai wird es Hotels wieder erlaubt, Gäste aufzunehmen, allerdings unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln. Das bedeutet: Büffets und Frühstücksbüffets sind tabu. Der Inlandstourismus werde in den nächsten Wochen eine immer größere Rolle spielen, auch weil es kaum internationalen Tourismus geben, so Müller.

Am 25. Juni beginnen in Berlin die Sommerferien. Normalerweise hätten die meisten Berliner ihre Urlaubsplanung längst abgeschlossen. Doch in Zeiten von Corona fragen sich viele: Wo ist in diesem Jahr überhaupt Urlauben denkbar? Noch ist unklar, ob und in welchem Umfang Reisen ins Ausland möglich sein werden. Österreich, Kroatien und Griechenland haben angekündigt, sich auf Urlauber aus Deutschland einzustellen und Schutzmaßnahmen einzuleiten. Dänemarks Grenzen bleiben hingegen vorerst dicht.

Jahresurlaub in Brandenburg

Die Bundesregierung sendet Signale, den Sommerurlaub lieber in Deutschland zu verbringen. Zuvor hatte das Auswärtige Amt seine weltweite Reisewarnung bis Mitte Juni verlängert. Viele Hauptstädter zieht es nach Brandenburg und Berlin. Aus der sonst üblichen Kurzreise könnte in diesem Jahr ein Jahresurlaub werden, denn die Voraussetzungen dafür sind günstig.

Ab dem 25. Mai werden Hotels in Mecklenburg-Vorpommern für Gäste aus anderen Bundesländern öffnen. Zunächst gilt eine Kapazitätsgrenze von 60 Prozent. Gaststätten dürfen bereits ab dem 9. Mai öffnen. Auch hier besteht die 60-Prozent-Regel. Bei den rund 200 Campingplätzen gibt es laut Medienberichten keine 60-Prozent-Quote. Dafür muss zwischen Wohnwagen, Wohnmobilen und Zelten genügend Abstand bleiben. Schon jetzt dürfen Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper kommen, wenn sie am jeweiligen Ort gemeldet sind.

In Brandenburg sind Dauercamping und Wohnmobilcamping laut einer Mitteilung der Landesregierung ab dem 15. Mai wieder möglich, sofern ein autarkes Sanitärsystem gewährleistet ist. Ab dem 25. Mai soll die touristische Vermietung in Hotels und Ferienwohnungen wieder möglich sein. Dies soll auch für das normale Camping gelten.

Schleswig-Holstein nannte den 18. Mai als möglichen Termin für die Wiedervermietung von Ferienwohnungen, nach Pfingsten könnten womöglich Hotels öffnen. Festlegen wollte sich die Landesregierung zunächst nicht. Und wen es zumindest innerhalb der Deutschlands die Ferne zieht, sollte wissen: In Bayern können Hotels ab dem 30. Mai wieder Menschen aufnehmen.

