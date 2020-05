Serienstart: „Dispatches From Elsewhere“

Gewinnspiel zum Start der Serie „Dispatches From Elsewhere“ von und mit Jason Segel („How I Met Your Mother”) bei Amazon Prime Video.

Im Mittelpunkt der – auf Amazon Prime Video exklusiven – Drama-Serie „Dispatches From Elsewhere“ stehen vier ganz gewöhnliche Menschen. Und wen beschleicht dieser Gedanke nicht auch selbst hin und wieder: Sie alle haben das Gefühl, in ihrem Leben würde irgendetwas fehlen. Was genau, das vermag keiner von ihnen auszumachen.

Herausforderungen akzeptieren

Ob durch Zufall oder doch absichtlich treffen diese besagten vier Personen durch ein Rätsel, das in ihrem Alltagstrott verborgen liegt, aufeinander. Die Gruppe erhält mysteriöse Botschaften von irgendwoher. Auf diese Rätsel bezieht sich auch der englische Titel „Dispatches from Elsewhere“. Als die vier beginnen, die Herausforderungen dieser mysteriösen Botschaften zu akzeptieren, erkennen sie ein tief verborgenes Geheimnis. Nach und nach eröffnet sich vor ihren Augen eine Welt voller Möglichkeiten und Magie. Mit Alltagstrott hat diese Geschichte letztendlich wohl nicht mehr viel gemein.

Jason Segel vielseitig tätig

Die jetzt veröffentlichte, erste Staffel umfasst insgesamt zehn Episoden mit einer Spielzeit von je einer Stunde. Die Rollen der vier Suchenden werden von Sally Field (Janice), Eve Lindley (Simone), André Benjamin (Fredwynn) und Jason Segel (Peter) verkörpert. Letzterer ist vor allem bekannt für die Interpretation des Marshall Eriksen in der US-amerikanischen Sitcom „Hot I Met Your Mother“. Die Idee für die neue Amazon-Serie „Dispatches From Elsewhere“ stammt von Segel selbst. Er war hierfür auch als Regisseur und Produzent tätig.

Richard E. Grant als Octavio Coleman

Außerdem ist Schauspieler Richard E. Grant als Octavio Coleman Teil der Serie. Für sein Spiel im Film „Can You Ever Forgive Me?“ war Grant 2019 für den Oscar sowie den Golden Globe Award jeweils als bester Nebendarsteller nominiert. Für drei Episoden war er außerdem in der sechsten Staffel der Erfolgsserie „Game Of Thrones“ zu sehen. Hier spielte Grant den Nebencharakter Izembaro.

Viel Spaß beim Gewinnspiel!

Datum: 6. Mai 2020, Text: Lisa Gratzke, Bild: 2020 AMC Networks Inc.