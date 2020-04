Sci-Fi-Comedy: „Upload“

Der US-amerikanische Autor Greg Daniels ist unter anderem bekannt für seine Serien „The Office“ oder „Parks and Recreation“. Über den Anbieter Amazon Prime Video ist jetzt sein neuestes Projekt an den Start gegangen. Dies hört auf den Namen „Upload“ und ist in das Genre Sci-Fi-Comedy einzuordnen. Thematisch könnte die Serie leicht an die Netflix-Veröffentlichung „Black Mirror“ erinnern, jedoch beinhaltet „Upload“ den zusätzlichen Comedy-Aspekt. Greg Daniels schickt den Zuschauer in die Zukunft. Diese ist technologisch sehr weit fortgeschritten. Hologramm-Telefone, 3D-Lebensmitteldrucker und automatisierte Supermärkte sind zum Alltag geworden. Doch es kommt noch abgefahrener.

Leben nach dem Tod

Denn Menschen können sich fortan dafür entscheiden, in ein virtuelles Leben nach dem Tod geuploaded zu werden, wenn sie an dem Punkt stehen, an dem ihnen nicht mehr viel Lebenszeit bleibt. Hier tritt der Hauptprotagonist in „Upload“ auf den Plan. Nach einem Unfall mit einem selbstfahrenden Auto landet der junge App-Entwickler Nathan Brown, gespielt von Robbie Amell, im Krankenhaus und muss schnell eine Entscheidung über sein Schicksal fällen.

Luxuriöses Jenseits

Überstürzt bespricht er sich mit seiner Freundin Ingrid und entscheidet sich dafür, in das luxuriöse Jenseits ihrer Familie, das sogenannte Lakeviw, geuploaded zu werden. In diesem Jenseits also trifft er wenig später auf Nora Anthony, Nathans persönlichen Kundenservice-Engel. Anfänglich ist Nora nur eine nette Concierge und Führerin, doch bald werden die beiden Freunde. Nathan vertraut Nora, die ihm schrittweise dabei hilft, sich in dieser neuen digitalen Verlängerung seines Lebens zurechtzufinden. Der kanadische Schauspieler Robbie Amell ist Zuschauern womöglich aus der Science-Fiction-Fernsehserie „The Tomorrow People“ oder durch seine Nebenrolle als Ronnie Raymond in der Serie „The Flash“ ein Begriff.

Datum: 1. Mai 2020, Text: Lisa Gratzke, Bild: Amazon.com Inc.