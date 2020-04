Berlin-Pankow: Aufruf zu Sach- und Geldspenden

Bezirksamt Pankow bittet darum, benachteiligte Kinder zu unterstützen

Zahlreiche Familien in Pankow, die in Geflüchteten- beziehungsweise Wohnungsloseneinrichtungen leben oder sonst aufgrund ihrer Lebenssituation benachteiligt sind, brauchen Hilfe. Das Bezirksamt ruft daher für diese Familien zu Geld- sowie Sachspenden in Form von Laptops, Netbooks, Druckern sowie Mal-, Bastel-, Lern- und Schreibmaterial für Kinder auf.

„Für viele Kinder und Jugendliche ist die aktuelle Situation besonders schwer. Um den Anschluss in der Schule nicht zu verlieren, müssen sie dem Schulunterricht von zu Hause aus folgen. Das geht am besten über den eigenen Computer mit Internetzugang. Den zu organisieren ist für einige Familien schwierig – für Familien, die in Geflüchteten- oder Wohnungslosenunterkünften leben, ist es fast unmöglich. Gleichzeitig sind sie besonders darauf angewiesen, da sie oft die Sprache noch lernen. Deshalb freuen wir uns sehr, wenn Sie die Möglichkeit haben, sie mit einer Spende zu unterstützen“, so Bezirkssozialstadträtin Rona Tietje (SPD).

Gerade die Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften leiden unter der aktuellen Krise ganz besonders: Nicht nur, weil sie aufgrund des Zusammenlebens auf engstem Raum einer besonders hohen Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind, sondern auch, weil die sonst vorhandenen Beratungs- und Unterstützungsangebote vor Ort derzeit nicht stattfinden können und sonst nutzbare Gemeinschaftsräume geschlossen werden mussten.

Gut erhaltene, voll funktionsfähige Spenden können bei den folgenden Einrichtungen abgegeben werden, die sich um eine bedarfsgerechte Weiterverteilung kümmern. Auch ehrenamtliche Helfer zum Einrichten der Geräte können sich gerne dort melden. Die Annahmezeiten sind unter dem Kontakt der Annahmestelle zu sehen.

Pankow

Stadtteilzentrum,

Schönholzer Straße 10

Tel.: (030) 499 87 09 00

www.stz-pankow.de

Weißensee

Frei-Zeit-Haus (Foto), Pistoriusstr. 23

Tel.: (030) 92 79 94 63

www.frei-zeit-haus.de

Prenzlauer Berg

Stadtteilzentrum,

Fehrbelliner Straße 92

Tel.: (030) 443 71 78

stz-prenzlauerberg.de/

Heinersdorf

Zukunftswerkstatt,

R.-Rolland-Straße 112

Tel.: (030) 21 98 29 70

www.zukunftswerkstatt-heinersdorf.de

Karow

Stadtteilzentrum,

Busonistraße 136

Tel.: (030) 94 38 00 97

www.albatrosggmbh.de/stadtteilarbeit-und-nachbarschaft/stadtteilzentren/im-turm-karow

Buch

Bürgerhaus,

Franz-Schmidt Straße 8–10

Tel.: (030) 32 53 39 90

www.benn-buch.de

Französisch Buchholz

Amtshaus Buchholz,

Berliner Str. 24,

Tel. (030) 475 84 72,

https://amtshaus-buchholz.de

Datum: 24. April 2020 Text: Redaktion Bild: Kvikk / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)