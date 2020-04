Amazon Original: “Bibi und Tina”

Gewinnspiel zum Serienstart auf Amazon Prime Video

Seit 1980 begleitet die Hexe Bibi Blocksberg Generationen von Heranwachsenden durch die Kindheit. Bis heute sind über 130 Hörspiele erschienen. Im Mittelpunkt: das Mädchen und deren heiß geliebter Besen Kartoffelbrei. In ihrem Werdegang hat Bibi zahlreiche Freunde gewonnen: Marita, Florian, Moni und auch Tina. Aus dieser Freundschaft heraus entstand 1991 die eigene Hörspielreihe „Bibi und Tina“ die mittlerweile über 90 Folgen umfasst.

2004 folgte die dazugehörige Cartoon-Serie, seit 2014 galoppieren Bibi und Tina mit ihren Pferden Amadeus und Sabrina regelmäßig über die Kinoleinwände. Vier Filme sind bisher erschienen, alle unter der Regie von Detlev Buck. So ist es nicht verwunderlich, dass der 57-Jährige auch bei dem neuesten Projekt federführend ist: Seit 3. April gibt es exklusiv bei Amazon Prime Video die Live-Action-Serie „Bibi & Tina“ zu sehen.

Exklusive Serie

Die Serie umfasst zehn Episoden mit einer Dauer von je 25 Minuten. Gemeinsam mit ihren Pferden und Freunden erleben die beiden Mädchen auf dem Martinshof einen abenteuerlichen Sommer. Von ausgebüxten Pferden, ungebetenen Gästen, turbulentem Wetter und einem mysteriösen neuen Jungen auf dem Pferdehof ist alles dabei.

Besagter Junge hört auf den Namen Chico und beginnt auf dem Martinshof zu arbeiten. Im Gegenzug erhält er eine freie Unterkunft. Den Unbekannten umgibt ein Geheimnis, das die beiden Freundinnen Bibi und Tina über die gesamten Folgen hinweg beschäftigen wird. Natürlich darf auch eine angenehme Portion Romantik nicht fehlen.

Kunterbunter Soundtrack

Die in Jerusalem geborene und in Bayreuth aufgewachsene Katharina Hirschberg gibt als Bibi Blocksberg ihr Schauspieldebüt. Bibis beste Freundin Tina Martin verkörpert Harriet Herbig-Matten, die dem Ein oder Anderen bereits aus der Romanverfilmung „Das Pubertier“ ein Begriff sein könnte. In weiteren Rollen zu sehen sind unter anderem Benjamin Weygand als Alexander von Falkenstein, Christoph Moreno als Chico, Dominikus Weileder als Freddy, Richard Kreutz als Holger Martin und Julia Strowski als Kim Win Win.

Der kunterbunte Soundtrack, der die Serie passend musikalisch untermalt, stammt von Peter Plate und Ulf Leo Sommer. Für Kinder und Fans egal welchen Alters zaubert „Bibi & Tina“ eine wunderschöne Leichtigkeit auf den heimischen Monitor und stellt Freundschaft, Liebe, Tiere Musik und Freude in den Mittelpunkt.

Datum: 23. April 2020 Text: Lisa Gratzke Foto: Amazon.com Inc.