Berlin-Kreuzberg: Klar Schiff für’s Tempodrom-Dach

Schrubben und Flicken über den Dächern von Kreuzberg.

Die Firma Schwindelfrei aus Neukölln schickt sich in diesen Tagen an, das berühmte Zipfeldach des Kreuzberger Tempodroms auf Hochglanz zu polieren. „Alle drei Jahre putzen wir die Folie der Konstruktion. Neben der Reinigung sorgen Leute auch für Ausbesserung an den Schäden in der Oberfläche”, erläutert Hilmi Baykal, Chef des neunköpfigen Industriekletterer-Trupps. Zwei Zentimeter dick ist die Kunststoffbeschichtung auf dem Dach der berühmten Konzerthalle am Anhalter Bahnhof.

Putzen und reparieren

„Zur Reinigung reicht Wasser, etwas Putzmittel und ein Schrubber an der Teleskopstange. Aber zur Behebung der Schäden, die hier unbefugte Kletterer und sogar Skater und Biker auf dem Dach anrichten, sind zwei unserer Kletterer allein 14 Tage lang beschäftigt. Da muss reichlich geflickt und geklebt werden”, sagt Baycal. So gefährlich wie es aussieht, sei der Job aber gar nicht. „Unsere Industriekletterer sind allesamt bestens ausgebildet und bei ihren Einsätzen optimal gesichert”, so Baycal. Einen ernsthaften Unfall habe er mit seinen Mitarbeitern noch nicht erleben müssen.