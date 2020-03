Tempelhof-Schöneberg: Lieferdienst für Backwaren

Die Bäckerei Johann Mayer aus Schöneberg bietet einen Lieferdienst für Backwaren nach Hause.

Die Bäckerei Johann Mayer liefert Ware nach Hause. Frische Backwaren können wie bei einem Lieferdienst bestellt und am nächsten Tag daheim entgegen genommen werden – ohne Kundenkontakt. Die Fahrer hinterlassen die Ware an der Tür. Bezahlung ist vorab per Paypal möglich. Auf der Website der Bäckerei gibt es einen Bestellschein, der per Mail an bestellung@johann-mayer.de versandt werden kann. Bis 16 Uhr werden Bestellungen für den Folgetag entgegen genommen. Diese werden ab 13 Uhr – außer sonntags – ausgeliefert.

Eine Initiative, die Mut macht

Der Lieferdienst für Backwaren sei sicher nicht die einzige Initiative dieser Art, mache aber Mut und zeige, dass Unternehmen sich engagieren und überlegen, wie sie unterstützen können, kommentiert Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD). „In dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, positive Nachrichten zu verbreiten”, ergänzt sie.

Datum: 27. März 2020, Text: Red., Bild: Bäckerei Johann Mayer