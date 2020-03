Berlin-Köpenick: 100 Jahre Fußball an der Wuhle

Zum Match gegen die Bayern feiert Union auch den Stadiongeburtstag.

Wenn das Team des FC Bayern München am 14. März, kurz vor 18.30 Uhr, erstmals den Rasen in der Alten Försterei betreten wird, wäre das unter normalen Umständen Teil eines ganz besonderen Geburtstages geworden. Gespielt wird zwar trotzdem, aber wegen Corona wird leider ohne Fans gefeiert.

Der Anfang

Vor fast genau 100 Jahren, am 7. März 1920, trat der S.C. Union Oberschöneweide gegen Viktoria 89 erstmals zu einem Pflichtspiel im vereinseigenen Sportpark Sadowa an. Die Partie endete damals 1:1 und brachte dem Köpenicker Team einen wichtigen Punkt auf dem Weg zur Berliner Meisterschaft, die man am Saisonende feiern durfte. Kein Spieler und auch keiner der rund 2.000 Zuschauer auf den Stehplätzen ahnte damals auch nur im Ansatz etwas von der bewegten und besonderen Geschichte, die der Verein und auch das Gelände in den folgenden Jahrzehnten noch erleben sollten. Nach vielen Umbenennungen spielt der Club noch heute am selben Ort in der Wuhlheide. Statt in der Berlin-Liga vor 2.000 Zuschauern gibt es die Matches heute vor einer Zuschauerkulisse von 22.000 Fans in der obersten deutschen Spielklasse im Stadion an der alten Försterei.

Selbst gebaut

Zwischen 2008 und 2013 wurde das Stadion letztmals renoviert und ausgebaut Alle vier Tribünen sind seitdem komplett überdacht. Das Einmalige dabei: Teile der Aufbauarbeiten wurden freiwillig von Union-Fans selbst durchgeführt. Und die erleben neben dem eigentlichen Liga-Fußball hier immer wieder Momente großer Emotionen: Seit 2003 findet hier schließlich das Weihnachtssingen statt, das von Fans des 1. FC Union Berlin organisiert wird. Und als „WM-Wohnzimmer“ erlangte das Stadion an der Alten Försterei im Sommer 2014 sogar internationale Bekanntheit. Nirgendwo in Deutschland war es kultiger, Jogis Jungs bei ihren Triumphen in Brasilien zuzuschauen. Damals wurden Sofas im Innenraum des Stadions aufgestellt, um gemeinsam auf einer Videowand dabei zu sein, wie am Ende Müller, Schweinsteiger und Co. den WM-Pokal in den südamerikanischen Himmel hoben.

Großer Moment

Glanzvollster und unvergesslicher Höhepunkt war schließlich der Bundesliga-Aufstieg des Teams im Sommer 2019, als sich das heimische Stadion direkt nach dem Schlusspfiff im Relegationsspiel gegen den VFB Stuttgart in ein Tollhaus verwandelte. Damals wurde deutlich: Auch die erste Liga kann sich auf einen ganz besonderen Klub freuen. All diese großen und vertrauten Momente wären mitgeschwungen, wenn die Unionfans am Samstagabend den Rekordmeister in der Alten Försterei hätten empfangen können. So wird das Team vor leeren Rängen mit einem Sondertrikot auflaufen, das an das Jubiläumsdatum des Stadions erinnern. Für diesen Spieltag verzichteten sogar die Hauptsponsoren Aroundtown und ONE auf die Präsentation ihrer Schriftzüge. Stattdessen findet sich auf der Spielerbrust das „pro AF“-Logo als Erinnerung an das seit Jahrzehnten andauernde und gleichermaßen in die Zukunft weisende Engagement der Unioner für ihr Stadion.

Datum: 12. März 2020, Bild: imago images / MI: Text: Stefan Bartylla