Entspannung und Wellness im Lindenwirt im Zellertal

Eine Wellnessoase im Erholungsort Drachselsried im Bayerischen Wald.

Anzeige

Eingebettet in die sanfte Zellertaler Bergwelt des Bayerischen Waldes findet sich der beliebte Erholungsort Drachselsried. Mit seinen Wanderwegen durch ausgedehnte Wiesen und Wälder, vorbei an erfrischenden Waldquellen und Aussichtspunkten, ist das Zellertal heute eines der beliebtesten Urlaubsziele der Region. Die ursprüngliche Natur erleben und den unvergleichlichen Fernblick über den Bayerischen Wald genießen: so sieht ein Urlaub im Zellertal aus. Keine zehn Kilometer Luftlinie vom Erholungsort Drachselsried entfernt, thront der König des Bayerischen Waldes über sein Land: der Große Arber. Der höchste Berg der Region ist im Sommer ein beliebtes Ziel für Ausflüge und Wanderungen.

Wellness meets Oneness

In dieser beschaulichen Idylle liegt der Lindenwirt, eines der traditionsreichsten Hotels im gesamten Bayerischen Wald. Mit seinem Rundum-Wohlfühl-Angebot aus Wellness, gutem Essen und purer Entspannung lädt das 4-Sterne-Wellnesshotel auf bayrisch lässige Art zu einem ganzheitlichen Urlaub für Seele, Körper und Geist ein. Hier finden die Gäste wahre Momente der Stille. So sorgt die Oneness Philosophie im neuen Hotel Lindenwirt für bewussten Genuss. Auch die gesunde und vielfältige Vital-Küche des Hotels geht auf die vielen Wünsche und Bedürfnisse der Gäste ein. Frische, Qualität und Saisonalität der Zutaten stehen dabei im Vordergrund. Täglich werden auch vegane Gerichte angeboten.

Im stilvoll ausgebauten Hotel Lindenwirt finden Erholungsuchende eine ausgedehnte Wellnesslandschaft mit verschiedensten Saunen, aber auch ein Sole-Dampfbad und Sanarium, Whirlpool und neue Zirbenholz-Ruheräume. Das Erlebnisbad mit Tauchbecken führt direkt ins Freie zu einem Außenpool, wo auch ein Naturbadesee zum Baden einlädt. Ergänzt wird das Badevergnügen durch ein breitgefächertes Angebot an gesunden Wohlfühlanwendungen, von klassischen und ausgefallenen Massage bis hin zu Ayurveda und Yoga.

Im Sommer erwartet die Gäste ein Gartenarenal von über 5.000 Quadratmeter mit Naturbadeteich und 20 Meter Infinity Außenpool. Neu ist außerdem das Yoga- und Vitalhaus Samhita-Angebot.Täglich finden Yogastunden, Meditationen usw. statt.

Datum:29. Februar 2020, Text und Bilder: Lindenwirt