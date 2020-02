Als die Pfunde purzeln lernten

Bei unserer Leseraktion „Vier gegen die Pfunde“ waren alle Kandidaten erfolgreich

Vier Kandidaten haben sechs Wochen lang mit dem Berliner Abendblatt, radio B2 Deutschlands Schlager-Radio (UKW 106,0) und Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski abgenommen. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. „Alle haben prima mitgemacht, bei allen läuft der Stoffwechsel so, wie er laufen muss“, erklärt Daniela Kielkowski.

Auf Hochtouren

Häufig haben ihre Patienten ihren Stoffwechsel durch Radikaldiäten und dauerhaft falsche Enährungsweisen ins Ungleichgewicht gebracht. „Der Stoffwechsel merkt sich alles“, erklärt Kielkowski. So auch bei „Vier gegen die Pfunde“-Kandidatin Bianka Müller. Die Finanzbuchhalterin, früher ein richtiger Frühstücksmuffel, greift jetzt schon früh am Morgen zu drei bis vier Scheiben Brot. Inzwischen läuft ihr Stoffwechsel wieder auf Hochtouren und sie nimmt trotz vieler Kohlenhydrate ab. Fast fünf Kilo Fett hat die 43-Jährige mittlerweile verbrannt.

Mehr Bewegung

Dass Abnehmen mit Brot, Nudeln, Reis und Kartoffeln klappt, hat auch Sina Ebel aus Teltow erfahren. Allein in der vergangenen Woche hat sie trotz der großen Mengen an Kohlenhydraten 1,3 Kilo verloren. Zusammen mit der Reduktionsphase kommt sie sogar auf sechs Kilo Fett, trotz einer einwöchigen Erkältung. Jetzt ist Sina Ebel wieder topfit und verliert weiter fleißig Pfunde. Zudem hat die Streifenpolizistin mehr Bewegung mit in ihren Alltag eingebaut.

Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski behandelt in ihrer Charlottenburger Praxis Körperkonzepte erfolgreich Menschen mit Übergewicht. Die Ärztin hat sich dabei auf Stoffwechselerkrankungen spezialisiert. Ziel: Die Patienten lernen, mit der richtigen Ernährung ihr Wunschgewicht langfristig zu halten. Individuell zugeschnittene Ernährungspläne sind gepaart mit einer engmaschigen Begleitung durch Daniela Kielkowski. Sie setzt dabei verstärkt auf Online-Sprechstunden, damit Arzttermine und Berufsalltag besser vereinbart werden können. Zudem gibt es eine für die Praxis Körperkonzepte entwickelte App, mit deren Hilfe Ernährungspläne in Echtzeit auf die Bedürfnisse der Patienten angepasst werden können.

Dirk Mewes aus Wilmersdorf hatte in den ersten beiden Wochen vier Kilo Fett abgespeckt. Dann fuhr der 46-jährige Bankkaufmann entgegen ärztlichen Rates in den Skiurlaub. Das Problem: Wenn in der Reduktionsphase dem Körper zu viel Anstrengung zugemutet wird, verfällt der Stoffwechsel in Alarmzustand und neigt wieder dazu, Muskelmasse abzubauen. „Die Kombination ’wenig essen und viel Sport’ ist kein Garant für dauerhaften Gewichtsverlust“, sagt Daniela Kielkowski.

Hohe Motivation

Besonderen Grund zur Freude hat Jonas Lindberg aus Hamburg. Der 48-jährige Autor hatte sich vor einem Jahr einer Schlauchmagen-OP unterzogen. Anfangs hatte er gut abgenommen. Allerdings kam dann bei rund 100 Kilo Gewicht der Stillstand. Jonas hatte aufgrund des verkleinerten Magens einfach zu wenig gegessen und sein Stoffwechsel alles gespeichert, was er ihm mit Nahrung zugeführt hat. Anders als die anderen Kandidaten musste er sich erst einmal an größere Nahrungsmengen gewöhnen, bevor es dann auch für ihn in die Reduktionsphase ging. Jonas Lindberg hat in den vergangenen Wochen 3,5 Kilo Fett verbrannt. „Ich kann es kaum glauben, dass ich seit 20 Jahren zum ersten Mal wieder unter 100 Kilo wiege.“

Langfristig besser

Alle Kandidaten wollen weiter abnehmen. Ein Grund für die hohe Motivation ist, dass sie über den gesamten Zeitraum nie hungern mussten. Im Gegenteil, sie essen jetzt mehr als vorher, nehmen trotzdem fleißig ab und haben gelernt, wie sie ihren Stoffwechsel langfristig am Laufen halten. Auch die kommenden Wochen werden sie von Daniela Kielkowski begleitet.

Datum: 27. Februar 2020